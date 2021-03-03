台中女酒醉遭硬上…託人談和解！友收2萬後秒背叛自爆：被錢迷惑

▲小花遭陳男酒後性侵，請阿九私下談和解，不料，阿九卻收錢，掩飾性侵賠償一事。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓男子與女子小花（化名）一起在小花住處喝酒，孰料，他見對方喝醉，竟趁機性侵對方得逞。事後，小花託2人的共同好友阿九（化名）私下找陳男談和解，結果阿九卻在收下2萬元後，把錢全拿去投資，還幫忙掩飾陳男犯行。台中地院日前審理後，依乘機性交罪將陳男判刑3年3月，可上訴。

判決指出，陳男2018年11月8日凌晨受阿九之託，載小花返家，而2人一起在小花住處飲酒。豈料，陳男見小花因酒醉毫無意識狀態下，竟脫去對方衣物，趁機性交得逞，直到同日中午，小花睡醒發現自己脫光光躺在客廳，經質問陳男，對方最終坦承性侵。事後，小花請阿九私下與陳男和解，但她發現，阿九居然未能誠實告知她和解狀況，反倒將陳男交付的2萬元拿去投資，且陳男置之不理，因此報警提告，全案曝光。

陳男否認犯行辯稱，他當天並沒有趁小花喝醉性侵，雙方是在意識清醒下才合意性交，並決定交往，後來阿九曾買東西給他們吃，而他住在小花家約一星期後，2人就分手了。

陳男辯護律師則稱，小花於案發前就與陳男交往同居，只是小花不想讓家人知道性交、交往一事，且事後不甘與陳男分手，沒討到分手費3萬6000元，才提告性侵；他質疑，「小花若遭到性侵，豈會容許陳男留在自己住處，且隱忍1年後才提告？」顯然悖於常理。

法官調查，阿九被發現說謊、未告知實際和解情形後，曾向小花表示，「當初我被錢給迷惑了，他有給2萬，但是被我拿去投資了.......他還有一半沒給我，想說在我離開之前幫你要回，到這裡來了，我也覺得不用在（再）繼續騙下去了，我知道我錯的很離譜」等語。

對此，法官勘驗相關事證後，不採信陳男及辯護律師說詞，確認陳男犯行，認為陳男酒醉喪失意識，為逞私慾，乘機性侵小花，還於事後為求脫罪，與阿九勾串掩飾犯行，造成二度傷害，最終審酌後，依乘機性交罪將陳男判刑3年3月，全案仍可上訴。

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