　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒測高達1.83毫克「接近死亡」　高雄男二審大逆轉無罪

啤酒,喝酒,乾杯（圖／免費圖庫pexels）

▲蘇男在檳榔攤喝了兩杯半啤酒。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市一名蘇姓男子喝2杯半啤酒後，駕駛小貨車發生擦撞，酒測值高達1.83毫克，被依公共危險罪判刑，他不服上訴。高雄高分院調查指出，酒精濃度達2.0毫克時，會呈現「呼吸中樞麻痺、接近死亡」狀態，但蘇男精神狀況對答都正常，檢測儀可能有誤，改判無罪定讞。

判決書指出，蘇男去年3月14日12時30分許，在鳳仁路某檳榔攤飲用啤酒後，涉嫌駕駛小貨車外出10分鐘，行經楠梓區鳳楠路與楠陽路口時，不慎與李姓男子的小客車發生擦撞。當時蘇男的酒測值高達1.83毫克，被移送橋頭地檢署偵辦。

不過蘇男出庭時辯稱，車禍事故不受喝酒影響，當天只喝2杯半啤酒，酒精濃度不可能高達1.83毫克。橋頭地院簡易庭不採信蘇男說詞，依公共危險罪，判處有期徒刑2月，併科罰金94000元。面對這樣的結果，蘇男不服上訴結果翻案成功，被簡易上訴庭改判無罪。

▲▼小酌,聚會,喝酒,威士忌,乾杯,居酒屋。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲檢方指出，當呼氣酒精濃度達2.Omg/L時則為「呼吸中樞麻痺、接近死亡」狀態。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

事後換檢方不服向高雄高分院提起上訴。檢方指出，2000年道路交通安全與執法研討會論文，當呼氣酒精濃度達1.50mg/L時，行為表現或狀態係呈現「呆滯木僵、昏睡迷醉」樣貌，而達2.0mg/L時，則為「呼吸中樞麻痺、接近死亡」狀態，僅是研討意見，並非行諸四海而皆準，而人體對於酒精之反應，常因人而異，不能一概而論。

檢方還稱，檢測儀器檢定合格有效期間至於2020年6月30日，或使用次數達1000次，蘇男於同年3月14日接受酒測，仍在有效期間，並無證據證明有故障情事，蘇男也坦承喝酒，要求撤銷無罪判決。

二審合議庭法官調查，據梁姓女警員出庭時供證，「當時被告精神狀況對答都正常，其他神情反應也正常，走路沒有顛倒，我也立刻做交通事故對談紀錄表，過程也都正常，我所測過最高的酒測值大約0.8、0.9 ，基本上這些人會有點反應遲鈍，精神不會太好，會想睡覺的樣子，但是被告跟這些人相比反應算蠻正常的。」

另外，勘驗男在派出所接受警詢的錄影光碟，神情尚屬正常，並能清楚回答，內容大致與筆錄相符；檢察官未提出足資推翻上開論述的相反論述，或男對酒精反應確有異於常人而不能一概而論的情形，自難憑單純的質疑而為蘇男不利之認定，因此維持無罪判決。

ET快訊
台積電全台大擴廠　驚人價「做6領7」搶營造工！日薪破萬
快訊／台股反彈逾300點！重返萬六　台積電漲近2.5%
明日花綺羅大秀寢技！對手「痛又爽」認輸　硬著爬行逃走
知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊！　蟑螂老鼠滿地爬
罔腰曝胎兒心跳聲：真的是女牛寶　深夜回應「為何一直騙」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化熊貓搏命闖紅燈…猛撞小黃「粉紅箱噴飛」！外送員全身慘骨折

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　黑心手法曝！老闆：我只在意成本

鄰居連8天清晨「陽台啪啪啪3分鐘」　她錄影提告結果出爐

酒測高達1.83毫克「接近死亡」　高雄男二審大逆轉無罪

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊！蟑螂老鼠滿地爬　工業氮氣包裝

台南仇殺「安平角頭洗牌」千字文被打臉　根本沒有五期茶行

17歲兒溺斃美麗灣　單親母淚訴只差一年「全家大房團圓夢碎」

空軍「正妹士官」被性騷！士官長拉褲問內褲顏色　申訴還被嗆爆

傳爆炸聲！台南轉運站旁凌晨疑遭縱火　36輛機車毀了

工人戀上麵包店正妹「貼窗緊盯健身」　狂追4個月結局曝光

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

彰化熊貓搏命闖紅燈…猛撞小黃「粉紅箱噴飛」！外送員全身慘骨折

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　黑心手法曝！老闆：我只在意成本

鄰居連8天清晨「陽台啪啪啪3分鐘」　她錄影提告結果出爐

酒測高達1.83毫克「接近死亡」　高雄男二審大逆轉無罪

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊！蟑螂老鼠滿地爬　工業氮氣包裝

台南仇殺「安平角頭洗牌」千字文被打臉　根本沒有五期茶行

17歲兒溺斃美麗灣　單親母淚訴只差一年「全家大房團圓夢碎」

空軍「正妹士官」被性騷！士官長拉褲問內褲顏色　申訴還被嗆爆

傳爆炸聲！台南轉運站旁凌晨疑遭縱火　36輛機車毀了

工人戀上麵包店正妹「貼窗緊盯健身」　狂追4個月結局曝光

打者大谷春訓首亮相　敲雙安：揮棒球暢有爆發力

彰化熊貓搏命闖紅燈…猛撞小黃「粉紅箱噴飛」！外送員全身慘骨折

股匯齊揚！新台幣早盤勁揚5角　來到27.788元

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　黑心手法曝！老闆：我只在意成本

鳳梨國家隊「中油入列！」　職福會自掏腰包買5萬顆力挺果農

告別「軟皮鯊」負評！速霸陸全新Impreza可望搭載1.5升渦輪新引擎

台股反彈逾300點！重返萬六　台積電漲近2.5%

甩草包標籤　韓國瑜轉戰YouTube有玄機

13萬盆「古亭紫色漸層花毯」也超多人！北市報復性賞花+1

19歲少女168公分不到30Kg！變皮包骨絕望大哭　醫搖頭：超級罕見病

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

社會熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

工人戀上麵包正妹　貼窗盯健身下場曝

即／台東17歲少年遺體找到了！

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高中生溺死　「想當廚師」成遺言

高雄醉鬧事！男狠砸櫃檯怒問KTV服務員

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

搶犯返台未居檢　在台北爽玩3天

他開洋酒7女陪喝　結帳真實身分曝

更多熱門

相關新聞

酒測超標　女駕駛：只有抽電子煙

酒測超標　女駕駛：只有抽電子煙

新北市近日發生一起罕見的疑似酒駕案例，李姓女子日前開車行經一處路口時不慎與一輛貨車發生擦撞。警方到場處理，發現李女酒測值超標，將李女依公共危險罪嫌送辦，但李女堅稱她並沒有喝酒，僅有吃感冒藥和抽電子煙，懷疑可能是電子煙油含有乙醇導致。目前全案仍待調查釐清。

雲林醉男前衝後撞　毀3車1房釀3傷

雲林醉男前衝後撞　毀3車1房釀3傷

酒駕逆向撞賓士　早產兒父子雙亡

酒駕逆向撞賓士　早產兒父子雙亡

苗栗27歲爸逆撞1歲子陪葬　車上留「阿比」

苗栗27歲爸逆撞1歲子陪葬　車上留「阿比」

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

關鍵字：

酒駕酒測喝酒啤酒

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

7歲嗯哼近照曝光「是縮小版李現」！網友暴動了

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

工人戀上麵包正妹　貼窗盯健身下場曝

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面