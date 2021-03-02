酒測高達1.83毫克「接近死亡」　高雄男二審大逆轉無罪

▲蘇男在檳榔攤喝了兩杯半啤酒。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市一名蘇姓男子喝2杯半啤酒後，駕駛小貨車發生擦撞，酒測值高達1.83毫克，被依公共危險罪判刑，他不服上訴。高雄高分院調查指出，酒精濃度達2.0毫克時，會呈現「呼吸中樞麻痺、接近死亡」狀態，但蘇男精神狀況對答都正常，檢測儀可能有誤，改判無罪定讞。

判決書指出，蘇男去年3月14日12時30分許，在鳳仁路某檳榔攤飲用啤酒後，涉嫌駕駛小貨車外出10分鐘，行經楠梓區鳳楠路與楠陽路口時，不慎與李姓男子的小客車發生擦撞。當時蘇男的酒測值高達1.83毫克，被移送橋頭地檢署偵辦。

不過蘇男出庭時辯稱，車禍事故不受喝酒影響，當天只喝2杯半啤酒，酒精濃度不可能高達1.83毫克。橋頭地院簡易庭不採信蘇男說詞，依公共危險罪，判處有期徒刑2月，併科罰金94000元。面對這樣的結果，蘇男不服上訴結果翻案成功，被簡易上訴庭改判無罪。

▲檢方指出，當呼氣酒精濃度達2.Omg/L時則為「呼吸中樞麻痺、接近死亡」狀態。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

事後換檢方不服向高雄高分院提起上訴。檢方指出，2000年道路交通安全與執法研討會論文，當呼氣酒精濃度達1.50mg/L時，行為表現或狀態係呈現「呆滯木僵、昏睡迷醉」樣貌，而達2.0mg/L時，則為「呼吸中樞麻痺、接近死亡」狀態，僅是研討意見，並非行諸四海而皆準，而人體對於酒精之反應，常因人而異，不能一概而論。

檢方還稱，檢測儀器檢定合格有效期間至於2020年6月30日，或使用次數達1000次，蘇男於同年3月14日接受酒測，仍在有效期間，並無證據證明有故障情事，蘇男也坦承喝酒，要求撤銷無罪判決。

二審合議庭法官調查，據梁姓女警員出庭時供證，「當時被告精神狀況對答都正常，其他神情反應也正常，走路沒有顛倒，我也立刻做交通事故對談紀錄表，過程也都正常，我所測過最高的酒測值大約0.8、0.9 ，基本上這些人會有點反應遲鈍，精神不會太好，會想睡覺的樣子，但是被告跟這些人相比反應算蠻正常的。」

另外，勘驗男在派出所接受警詢的錄影光碟，神情尚屬正常，並能清楚回答，內容大致與筆錄相符；檢察官未提出足資推翻上開論述的相反論述，或男對酒精反應確有異於常人而不能一概而論的情形，自難憑單純的質疑而為蘇男不利之認定，因此維持無罪判決。