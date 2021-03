修女向緬甸警下跪！哀求放過示威民眾　哭喊「乾脆開槍射我」

▲安努唐修女跪地懇求緬甸軍警不要對反政變示威者開槍。(圖/翻攝自推特/@CardinalMaungBo)

記者張寧倢/綜合外電編譯

緬甸2月28日發生政變以來最嚴重的血腥鎮壓,其中,北部密支那(Myitkyina)的一名修女跪在馬路中央,懇求緬甸安全部隊不要對手無寸鐵的示威民眾開槍,更哭喊著「若想開槍,那乾脆朝著我開槍吧!」天主教仰光總教區總主教貌波(Cardinal Charles Bo)在推特上稱,約有100名示威者當天因此得以安全離開。

綜合《羅馬觀察報》、《天亞社》(UCAN)報導,45歲的安努唐修女(Ann Rosa Nu Tawng)來自克欽邦首府密支那,當緬甸安全部隊28日開始鎮壓反政變示威時,有數十名抗議者跑進教會診所藏身,而武裝人員卻追進來毆打、追趕與逮捕他們。安努唐修女回憶,「當我看到這場景時,感覺就像是戰場,我的腿與胸部也受到輕傷。」

▲安努唐修女看見警方暴力鎮壓行動,不禁淚流滿面為民求情。(圖/翻攝自推特/@CardinalMaungBo)

然而,安努唐修女並未被暴力嚇倒,而是隻身跪在部隊面前,懇求安全部隊不要對平民開槍,更落淚喊道「若想開槍,那乾脆朝著我開槍吧!」部隊人員見狀便請她離開,因為她處於「嚴重危險」之中,但安努唐修女堅稱自己不會離開,「我已經作好準備,將為教會、為人民、為國家獻出我的生命。」

▲安努唐修女隻身面對武裝警察。(圖/翻攝自推特/@CardinalMaungBo)

仰光總教區主教貌波當天就在推特上分享,修女為民眾跪地的照片並寫道警察對著人民開槍、毆打之際,安努唐修女正淚流滿面地懇求他們停止逮捕示威者,「大約有100名示威群眾因此得以安全逃離。」她勇敢對抗暴力的畫面感動許多網友,貼文也獲得數千人按讚、轉發。

Sister Nu Thawng, a SFX nun, is begging the police force NOT to shoot the civilians who are protesting for their freedom, human rights and liberty. pic.twitter.com/7p4BtZMF89