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外帶雞肉飯被兇！女店員「根本富王鴨肉翻版」　在地人嘖：從不吃

▲▼嘉義郭家雞肉飯。（圖／記者陳世昌攝）

▲外帶雞肉飯被店員狠兇，原PO也氣炸！（示意圖／記者陳世昌攝）

網搜小組／劉維榛報導

嘉義一名男網友表示，日前去買雞肉飯，店員找零錢卻沒主動附上發票，等了一下，店員見原PO沒離去，才不悅詢問「在幹嘛？」當下原PO禮貌詢問「有發票嗎？」結果女店員反嗆，「發票在袋子裡面沒看到喔！」文章引發萬人朝聖，有網友笑虧「感覺富王翻版又要上演的概念」，就連在地人都直言從來不吃！

一名男網友在臉書《爆怨公社》氣憤透露，初五（16）日去某一家雞肉飯店，只見店內人山人海，櫃台店員們都忙得不可開交，等了好一會兒，終於拿到外帶餐點，然而女店員只有找錢，卻沒有給發票。

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原PO靜靜站在原地等待，怎料女店員卻口氣不佳詢問，「你在幹嘛？」原PO趕緊回應，「請問有發票嗎？」然而女店員態度依舊很差，兇巴巴回答「發票在袋子裡面沒看到喔！」

「挖勒～需要這樣嗎？」然而原PO敢怒不敢言，只能藉由社團討拍，「我承認你們生意很好、很忙，但有需要這麼兇嗎？」畢竟對客人來說，都會以為發票會跟零錢放在一起，「哪有把發票塞進吃的裡面，然後把錢找給客人？」

文章曝光後，掀起1.7萬名網友熱議，「很多名店都敗在態度」、「你就更大聲地回：你放在袋子裡，鬼才看得到」、「可能你毛沒長齊吧」、「其實可以跟國稅局檢舉，因為要開發票漲了5元，又不主動給，你看他來回賺了多少錢」、「下次帶大聲公」、「這不是第一次，也不會是最後一次」、「發票是他們的痛，為了發票，休息好久了」。

外帶雞肉飯被兇！女店員「根本富王鴨肉翻版」　在地人嘖：從不吃

▲網友狂刷一排負評！（圖／翻攝自爆怨公社）

留言串中，釣出不少苦主+1，各個怨氣也是爆表「這家不是第一次這樣了啊，出了名的態度差，我覺得別家雞肉飯比較好吃」、「好不好吃不予置評，但態度真的很差，非常差」、「這店員真的很莫名其妙，之前去買過一次，那時外帶加我才倆個客人，我排在上一位客人的後面 ，她兇我要排隊，我心想 我不是已經在排隊了嗎」、「在地人不會去吃的」、「前兩天剛去吃過，大家火氣都不小喔喔喔」、「有一次去吃 看到滿桌的小蟑螂...立馬逃離現場」。

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