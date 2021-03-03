綁匪分3組行動！車底裝GPS「24hrs監控」嘉義富商…再逼交3千萬贖金

▲警方與李嫌駁火開槍畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／高雄報導

高雄美術館附近2日上午傳出槍響！高雄、嘉義警方共同緝捕綁匪李育儒，但李育儒拒捕雙方因此展開駁火，李育儒遭到擊斃。據悉，李嫌因知悉嘉義某柯姓宮廟董事經濟背景，於是策劃出這起擄人勒贖案，並在柯男車上加裝GPS掌握行蹤，最終在嘉義某間按摩會館擄走柯男，並要求繳交贖金。然而，遭勒贖的柯男一度供稱贖金為300萬，但疑似「故意低報」，目前警方掌握的贖金為3千萬元。

警方調查，57歲的李嫌有多項前科，大半生都在牢裡度過，他在獄中好友得知對方的富商晚輩（柯男）經濟背景，出獄後又短住在好友家中長達1個月，因此掌握了不少柯男情資，才策畫出這起擄人勒贖。

警方表示，李嫌在柯男的保時捷車底加裝GPS掌握行蹤，甚至還在柯男家附近租屋，並與一名張姓男子一起跟監，徹底監控了對方一舉一動，最後於1月24日凌晨3時許，與吳姓女子、盧姓女子、陳姓男子到嘉義一間按摩會館將柯男擄走，並要求對方繳交贖金。

據悉，當時李嫌一度開口要求1億贖金，最終變成5千萬元贖金，但經雙方討價還價，金額降至3千萬元，而李嫌則單獨將人載到嘉義縣國民黨黨部停車場外等待柯男籌錢，直到2個多小時後李嫌拿到贖金放人，並找來凌姓男子協助藏錢，還買了一輛BMW。

▲事發當時附近居民聞槍響，嚇得開窗查看，並錄下警方駁火瞬間。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯男獲釋後擔心遭到報復，一直隱忍到2月15日才向警方報案，並供稱當時家人支付了「300萬」現金將他贖回，但疑似「故意低報」，但警方最後證實贖金為3千萬元。

對此，警方掌握，這起擄人勒贖案件共有6人犯案，主嫌李育儒遭擊斃後，警方持續拘捕同夥吳女、陳男、張男及凌男到案，但仍又名盧女在逃，而警方事後在李嫌的BMW上搜出140萬、住處300萬、盧女銀行保險箱560萬，光現金至少1000萬元，而全案目前仍在調查釐清中。

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