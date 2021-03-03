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中國插手鎮壓示威？催淚彈驚見「簡體中文」　人民怒吼：滾出緬甸

▲▼緬甸催淚彈頭上驚見簡體中文字體。（圖／翻攝自推特／@HanNi58326333）

▲緬甸催淚彈頭上驚見簡體中文字體，引起當地人憤怒的情緒。（圖／翻攝自推特／@HanNi58326333）

記者葉睿涵／綜合報導

自緬甸軍方2月發動政變以來，當地就爆發了大規模的示威活動，人們集體走上街頭要求軍方釋放實質領袖翁山蘇姬。軍方隨即發動武力驅散與血腥鎮壓，造成至少18人死亡、受傷事件頻傳，更讓人驚訝的是，最近有民眾在現場發現，軍方使用的催淚彈居然有著以簡體中文書寫的說明字跡。該國人民質疑，中國政府可能在背後協助軍方打壓民眾，紛紛到中國領事館門口抗議。

綜合外媒報導，有緬甸人民在推特發文稱，他們2日在仰光三橋區（Sanchaung Township）的示威活動現場，撿到一枚軍方發射的催淚瓦斯彈頭。也許彈頭才剛發射不久，上面的說明並未受高溫熔化，彈頭上的「彈藥亮度」以及「燃燒時間」等字跡仍清晰可見，但最讓人意外的是，這些說明文居然都是以簡體中文所書寫的。

撿到彈頭的民眾感到非常憤怒，不禁懷疑，中國政府是否私下將武器販賣給軍方，協助對方對民眾進行鎮壓。緬甸撣邦果敢民族組織也在推特怒問中國，「這就是貴國政府給我國軍政府送的『海鮮』嗎」，甚至還要中國「滾出緬甸」。

緬甸軍方在暴亂發生後，就在國內進行大規模的斷網活動，因此有人民懷疑，中國在其背後協助軍方建立網路防火牆，以進行網路管制，藉此打壓人民的聲音。因此，有許多民眾聚集在中國駐緬甸大使館前，表達他們不滿的情緒，也希望中國政府不要支持獨裁者、不插手干涉緬甸內政。

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