　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師「通靈」揭關鍵：問題出在江宏傑

▲▼福原愛嫁來台灣5年，鬆口打算回日本了。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

▲福原愛和江宏傑近日頻遭揣測婚變。（圖／翻攝福原愛臉書）

生活中心／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，生下了一子一女，在演藝圈相當活躍，近期卻傳出2人不合的消息，引起粉絲關注。對此，「通靈大師」透過法術觀察照片，發現2人的婚姻竟然真的存在裂痕，而且「問題出在江宏傑」。

福原愛與江宏傑結縭4年多，育有一雙兒女，近期回到日本、照片中沒戴婚戒，引起外界猜測，2人是否已經婚變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，江宏傑公開闢謠，張貼了全家吃湯圓的合照，粉碎了婚變的謠言。而福原愛也發文吐露心聲，近期不斷被週刊盯著，心情十分鬱悶，若真想知道什麼消息，「直接來問我就好了啊…。」

▲▼福原愛。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

▲江嘉葉透過法術，觀察兩人的照片，發現這段婚姻的姻緣線存在裂痕。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

對此，根據《自由時報》報導，「通靈大師」江嘉葉透過法術，觀看福原愛與江宏傑的真實婚姻關係，發現2人前世也是夫妻，感情令人稱羨，只是後來婚姻有了第三者，女方迫於家庭圓滿，只能含淚忍受，直到終老。

江嘉葉指出，2人的婚姻線存在裂痕，表示婚姻關係可能有問題，男人事業心強，重點都擺在工作上，應多花點時間、心思在家庭上面，才能讓家圓滿。

►CK香水激殺2.2折！2800元→639元

ET快訊
福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師揭關鍵：問題在他
媳婦不願守活寡！公公霸氣喊：我扛　婆婆忍7年輪流侍寢
快訊／背COACH包在台北大學跑步！　她慘遭男搶劫拖行
連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！　爸爸崩潰求解
快訊／彰化深夜驚傳槍響！　警匪街頭追逐
快訊／新北騎士撞迴轉小客車　機車爆炸瞬間成火球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帳戶餘額「3位數」學貸仍有24萬！　網嘆：人生因目標而負債

福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師「通靈」揭關鍵：問題出在江宏傑

UBA種族歧視風波　台師大：林仕軒8強複賽禁賽

台灣何時可達群體免疫？莊人祥：明年初打到一定程度

震驚！台灣人童年「大波露」要改名了　明年新制不准叫它巧克力

藻礁連署爆量達36萬過安全門檻　16日前要拼50萬送中選會

服務生「2字稱呼」跳針5次！　正妹氣瘋忍不住嗆：會不會做生意啊

接單被要求「順便幫還錢」！外送員遭嗆：沒有人態度像你這麼差

網轟「同性戀養的小孩會被歧視」　伴盟：所有家長都要有心理素質

獨／高雄百貨業掀「制服的誘惑」！夢時代PK漢神　互爭：我最好看

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

郭書瑤試管又沒中..罵老公「憑什麼說愛我」　禾浩辰崩潰：我不想要再繼續了...

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

帳戶餘額「3位數」學貸仍有24萬！　網嘆：人生因目標而負債

福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師「通靈」揭關鍵：問題出在江宏傑

UBA種族歧視風波　台師大：林仕軒8強複賽禁賽

台灣何時可達群體免疫？莊人祥：明年初打到一定程度

震驚！台灣人童年「大波露」要改名了　明年新制不准叫它巧克力

藻礁連署爆量達36萬過安全門檻　16日前要拼50萬送中選會

服務生「2字稱呼」跳針5次！　正妹氣瘋忍不住嗆：會不會做生意啊

接單被要求「順便幫還錢」！外送員遭嗆：沒有人態度像你這麼差

網轟「同性戀養的小孩會被歧視」　伴盟：所有家長都要有心理素質

獨／高雄百貨業掀「制服的誘惑」！夢時代PK漢神　互爭：我最好看

Dara脖子過粗…IG被「甲狀腺有異」私訊灌爆　親曬診斷書回應了！

Novavax疫苗「保護力達96%」　最快5月獲准在美國使用

成功背後的女人　這件事她不讓C羅做

高捷16歲女兒改名！父女合體登倫敦時裝周…「厭世超模臉」驚艷網

《紐時》：孟買大停電是「來自北京的警告」　中國入侵印度電網

小鎮婦人「生日當天」丈夫失蹤　急call記者發尋人啟事爆紅

桃園捷運綠線G09設站4戶地主反對　陳文德：持續用心說明

偷車男「拒捕撞警」被射車輪　2警「壓制地上」3小時破案

活化歷史建築　桃園郡米穀統制組合倉庫修復工程動工

萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

生活熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

今「雨最多」降10℃！網驚：以為颱風來了　周末再變天

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」連下3天

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

黑心寶寶米餅回應了！堅持不道歉　宣布6款可退貨

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

巧克力新制　大波露要改名了

外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網友嗨喊400收

下波冷空氣+鋒面「影響範圍」出爐

更多熱門

相關新聞

《全明星》林敬倫抽筋還破紀錄　江宏傑：這季好多怪物

《全明星》林敬倫抽筋還破紀錄　江宏傑：這季好多怪物

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》昨（28日）播出第二季第一集收視開紅盤，全體平均收視、15～44歲平均收視雙雙開出1.69，節目更獲年輕女性支持，15～24歲女性平均收視2.5。

挺福原愛、江宏傑！　曹西平開轟酸民

挺福原愛、江宏傑！　曹西平開轟酸民

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

日媒揭福原愛異國婚3難題

日媒揭福原愛異國婚3難題

江宏傑曬家族照粉碎婚變！　「岳母開心吃湯圓」

江宏傑曬家族照粉碎婚變！　「岳母開心吃湯圓」

關鍵字：

福原愛江宏傑江嘉葉

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬

「圍棋女神」14秒床片曝光！

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面