福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師「通靈」揭關鍵：問題出在江宏傑

▲福原愛和江宏傑近日頻遭揣測婚變。（圖／翻攝福原愛臉書）



生活中心／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，生下了一子一女，在演藝圈相當活躍，近期卻傳出2人不合的消息，引起粉絲關注。對此，「通靈大師」透過法術觀察照片，發現2人的婚姻竟然真的存在裂痕，而且「問題出在江宏傑」。

福原愛與江宏傑結縭4年多，育有一雙兒女，近期回到日本、照片中沒戴婚戒，引起外界猜測，2人是否已經婚變。

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對此，江宏傑公開闢謠，張貼了全家吃湯圓的合照，粉碎了婚變的謠言。而福原愛也發文吐露心聲，近期不斷被週刊盯著，心情十分鬱悶，若真想知道什麼消息，「直接來問我就好了啊…。」

▲江嘉葉透過法術，觀察兩人的照片，發現這段婚姻的姻緣線存在裂痕。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）



對此，根據《自由時報》報導，「通靈大師」江嘉葉透過法術，觀看福原愛與江宏傑的真實婚姻關係，發現2人前世也是夫妻，感情令人稱羨，只是後來婚姻有了第三者，女方迫於家庭圓滿，只能含淚忍受，直到終老。

江嘉葉指出，2人的婚姻線存在裂痕，表示婚姻關係可能有問題，男人事業心強，重點都擺在工作上，應多花點時間、心思在家庭上面，才能讓家圓滿。

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