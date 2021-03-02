網轟「同性戀養的小孩會被歧視」　伴盟：所有家長都要有心理素質

▲陳鎮川與Darren喜獲愛兒，卻有酸民攻擊「不正常家庭」，還說同性戀養的小孩會被歧視。（圖／翻攝自陳鎮川Instagram）

記者林育綾／台北報導

天后張惠妹的「王牌經紀人」陳鎮川與伴侶Darren喜獲愛兒，引發網友討論同志伴侶在國內要有小孩的困難，甚至有酸民攻擊「不正常家庭」、「被同性戀養的小孩很可憐，會被歧視」。對此台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說，其實異性戀父母也常常被歧視，所有家長都要有對抗社會壓力、各種歧視的心理素質，「跟是不是同性戀無關」。

台灣在2019年5月通過同婚專法，卻沒有開放讓同性配偶共同收養小孩，也不能合法在國內進行人工生育。伴盟秘書長簡至潔提到，根據衛福部資訊，人工生育適用對象為「不孕夫妻」，不過所謂的「夫妻」目前似乎不包括同婚配偶，加上「不孕」是指生理器官不孕，還是包括社會性的不孕（例如同志），目前都沒有主管機關願意詮釋，這對同志是十分排擠和歧視的。

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因此國內的同性伴侶若想要有小孩，除非伴侶原先就有「親生小孩」，配偶才能以繼親收養。尤其對男同性戀伴侶來說，要有自己的小孩更困難，只能到國外付出高價（約400萬至500萬）找代理孕母，簡至潔說，這形同要社經地位高才有權利。

而同性伴侶如果想「領養（收養）」小孩，則必須在尚未登記結婚的情況下，以「單身」的身份申請收養；但即使先領養之後再結婚，另一半始終沒有親權，這也是現在許多同性伴侶家庭面臨的困境。伴盟和多個性別團體都盼望，今年5月24日過後，同婚專法或許有機會修正關於同性伴侶收養權的問題，或是直接回歸民法，這些問題就能迎刃而解。

▲陳鎮川宣布跟老公迎接兒子出生。（圖／翻攝自陳鎮川Instagram）



陳鎮川與Darren花了450萬在國外找代理孕母，經歷各種困難考驗終於喜獲愛兒，卻有酸民攻擊「不正常家庭」，還有部分網友不贊成開放同性配偶收養小孩，甚至反對讓同性伴侶人工生育，理由是「小孩不能選擇父母，被同性戀養的小孩很可憐」、「同性戀養的小孩會被歧視」。

簡至潔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，如果是收養，媒合單位會評估「孩子的最佳利益」；但如果是擔心「歧視」，其實不光是同性戀雙親會被歧視，很多異性戀父母也整天被歧視。

簡至潔解釋，很多領養小孩的異性戀父母，會被歧視生不出孩子、高齡⋯等等；而且全天下的父母，都在面臨各式各樣的歧視，因為這個社會充滿各種偏見，歧視自然發生在各種層面。因此她認為，若未來開放同婚伴侶領養小孩，媒合單位要評估的是「家長的心理素質」，包括有沒有能力面對社會的壓力、對抗歧視；「而不是說因為同性伴侶會被人歧視，就認為他們沒資格領養小孩」。

她也說，被出養的孩子，也是因為原生家庭沒能力照顧，才會將孩子出養，如果未來開放同婚伴侶領養，她十分樂見，「同志的身份跟能不能成為一位好家長，沒有絕對的關聯。」

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