蛋餅加起司！老闆霸氣「放一整片」　餐點上桌他傻眼：焗烤蛋餅？

▲老闆直接在蛋餅上放一整片起司。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

起司是許多人心愛的美食，只要在料理中加入起司，想必就會替那道餐點大加分，一名網友日前到早餐店吃早餐，點了一份燻雞培根蛋餅加起司，結果老闆送上桌時，竟然霸氣地將起司直接放在蛋餅上，讓原PO超傻眼，直呼「刷新了我對蛋餅加起士的認知」。

網友在臉書「爆怨公社」發文，在中壢的某間早餐店吃早餐，點了燻雞培根蛋餅加起士，餐點上桌後卻大傻眼，如果餐點加起司，通常都會一起跟食物料理夾在裡面，但老闆卻大剌剌地將起司片放在蛋餅上，「起士不是應該包在蛋餅裡面嗎，怎麼會放在上面，又不是焗烤，是我太嫩了嗎，還是毛長齊的蛋餅其實長這樣」。

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▲網友認為，應該是老闆忘記後來補上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，不少網友都笑翻，「用噴槍自己噴一下就好了」、「忘記放了你將就一下」、「讓你知道真的有起司」、「是怕你看不到，用打火機烤一下吧」、「煎檯累了嗎」、「你的起司很瀟灑」、「這樣才不會覺得偷工減料」，許多人都猜測，應該是老闆忘記加，「感覺是煎完才想到就這樣補了」。

也有許多網友分享搞笑經驗，「我也真的買過薯餅蛋餅，給我薯餅一份蛋餅一份」、「我吃過玉米蛋餅把玉米放在外面的」、「早餐店菜單上的蘿蔔糕加蛋，是放一個荷包蛋在上面，我也滿疑惑的」、「我吃過起司蛋餅，就是原味蛋餅撒起司粉」、「我買鮪魚起司蛋餅，老闆也是這樣給我」。