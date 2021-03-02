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3人面試約聘薪水25K　求職女見「一句話」氣炸：寧可沒回音

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，日前去參加一個面試，約聘、薪水不到25K，後來收到通知信，上面告知她是備取第二名，有需要會再聯絡，讓她覺得被羞辱了，「說真的，我寧可都沒有任何回音，也好過收到這種信件。」不過，大多數網友看完文章，紛紛留言勸她不要想太多，「我覺得這個公司沒什麼毛病，如果面試完都沒有回應才沒禮貌吧。」

▲▼面試。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO抱怨面試公司的回信很傷人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，這份工作是約聘到年底，薪水不到25K，當天參加面試時，公司人事表上有一個選項是「是否有親戚在公司」，那時候感覺就不太好，接著面試完再參加筆試。

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過了幾天，原PO收到面試公司的信件，上面表明她是備取第二名，有需要會再聯絡，瞬間覺得被羞辱了，「連我在內只有3個人去面試這工作，這代表我是最後一名啊」、「就算找我，我也不去了，說真的，我寧可都沒有任何回音，也好過收到這種信件」、「我寧可選擇無聲的回應，跳槽失敗我可以忍，但寄這種內容的信給我就不行」。

▲▼辦公室,公司,工作環境,職場。（示意圖／Pixabay）

▲網友指出，面試詢問是否有親戚在同公司任職，其實是要規避風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，大多數網友看完原PO的抱怨，紛紛留言安慰她不要想太多，「我覺得這個公司沒什麼毛病，如果面試完都沒有回應才沒禮貌吧」、「我覺得還好，至少有回覆，不至於讓妳空等」；也有其他網友解釋，詢問是否有親戚在公司其實是基本題，有點規模的公司都會問，目的是要規避風險，「台積電也會問有無親戚在公司任職，不錄取也會發感謝函，至少這是尊重每個求職者，不會讓他們空等」。

還有網友留言替人資朋友喊冤，「我有跟人資聊過，不回信被嫌公司姿態高、很跩，回信太簡潔被嫌沒誠意、只想打發人、冷冰冰，回信告知備取也會被嫌沒說清楚、讓人傻等，現在人資也不太好做。」

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