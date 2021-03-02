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英封城配疫苗成功降溫疫情　歐盟擬推「疫苗護照」夏天上路

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒,疫苗,COVID-19。（圖／路透）

▲英國第三次封城時間與疫苗接種時間重疊，有效見到確診數逐漸下降。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒（COVID-19）爆發至今，全球確診病例累計已達1億1434萬8882例、253萬6053死。不過隨著疫苗配送，疫情中心的歐洲和美國疫情也開始有減緩態勢。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，歐洲疫情最嚴重的國家英國，累計確診419萬4284例、死亡人數12萬3187人。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）1日接受訪問時表示，國內確診數字在近幾周均呈現下滑態勢，主要反映政府實施封城與疫苗配送計畫的搭配的成效，儘管還有一段路要走，但他對恢復正常生活的預期也保持樂觀。

據拉布指出，全英已逾2000萬人接種第1劑疫苗，而首相強生（Boris Johnson）此前對全國人民講話時表示，解封階段將分為4步驟，在未來數個月內分次「解鎖」，但若看見疫情回升，將會再根據情況因應。

歐盟方面為了加速經濟復甦，歐盟委員會已經開始起草「疫苗護照」，預備讓歐盟成員國內已接種疫苗的國民，能在今年夏天的旅遊泡泡範圍內流動。

美國方面，累計確診數高達2864萬7136例、51萬4216死。CNN指出，美軍內已完成施打劑數已經來到114萬4697劑，此前配予美軍的劑數為127萬5925劑。其中73萬5000劑為第一劑，40萬9000劑為第二劑。而由於嬌生疫苗已經先後取得美國食品藥物管理局（FDA）和美國疾病控制和預防中心（CDC）的授權批准，美軍預期在下周將會接受一批嬌生疫苗。

疫苗分配計畫的COVAX，第一批疫苗已經送抵拉丁美洲的哥倫比亞（Colombia），這批疫苗共有11萬7000劑，是由輝瑞（Pfizer）藥廠製作，將會由哥倫比亞衛生部長轉存入倉。與此同時，白宮方面表示拜登並不打算接受墨西哥請求，與墨西哥分享疫苗。

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