日本租男友見面嚇歪！　正妹網紅再租竟遇神級鮮肉：我配不上他

▲蛋姐第一次租到的男友。（圖／翻攝自TikTok／choudan0302）

記者蔡儀潔／綜合報導

旅居日本的大陸網美「臭蛋你蛋姐」，日前用台幣4300元的價格租下一名男友，到場一看發現對方「超油膩」，相處過程也很尷尬。不甘心的她近日決定再租另一位男友，結果竟是神級小鮮肉，令她直呼「我感覺我配不上他了！」。

▲她不滿意出租男友的顏值，也覺得相處過程不自在。（圖／翻攝自微博）

「臭蛋你蛋姐」上個月用2小時1000元（人民幣，約台幣4300元）的價格，「扭蛋式」租下一名男友。到了見面的日子，她雖然早有「可能不是自己的菜」的心理準備，但實際一看發現對方的顏值和預期中實在有段落差，氣質也讓人感到特別油膩，相處過程還很尷尬，最後約會還不到半小時，她就找藉口離開。

▲蛋姐再嘗試一次出租男友。（圖／翻攝自TikTok／choudan0302）

不甘心的她決定再玩一次，但因為有心理陰影，所有這次她是憑照片挑選出租男友，但收費不變。對方資料上顯示，高174公分、A型血、愛吃蛋包飯、性格穩重等。

▲蛋姐見到本人後，興奮說「他好可愛啊」。（圖／翻攝自TikTok／choudan0302）

見面當天，由於照片中的男生顏值相當高，所以蛋姐也盛裝打扮，穿上小短裙和過膝長靴出門。雖然一開始對方遲到了整整半個小時，但她一見到出租男友時整個大融化，對方跟照片一樣又帥又可愛，而且學會中文的「謝謝」後，不停對餐廳服務員說「謝謝」。

▲蛋姐帶小鮮肉去剪頭髮。（圖／翻攝自TikTok／choudan0302）

第一次約會後，蛋姐對這名帥哥念念不忘，於是兩人又約出來，由於對方頭髮太長，所以她決定帶小鮮肉去剪頭髮。當天小帥哥又遲到了40分鐘，不過一見到對方蛋姐便生氣不起來了。

▲換了新髮型後的小鮮肉。（圖／翻攝自TikTok／choudan0302）

隨後蛋姐向髮型師和小鮮肉推薦大陸男星蔡徐坤的髮型，三人一番討論後，便開始「動工了」。畫面可見，換了新髮型的小鮮肉更帥了，蛋姐直呼「簡直可以立刻出道！」。影片PO出後也引發熱議，網友紛紛表示太羨慕了。