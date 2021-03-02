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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美專家看好拜登對中策略：組聯盟制衡中國　北京相當焦慮

▲▼拜登傳出擬與台灣、南韓、歐洲等半導體生產國取得合作。（圖／路透社）

▲拜登政府積極重回國際舞台，多邊主義形象與川普大相逕庭，但未屏氣川普所有政策。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

美國智庫專家易明今天表示，總統拜登主張籌組聯盟制衡中國，中方擔心可能比前總統川普政府更難應付，從中國駐美大使崔天凱近期指美方「換湯不換藥」可看出北京焦慮。

美國智庫外交關係協會（CFR）當地時間1日舉辦視訊研討會，邀請CFR資深研究員易明（Elizabeth Economy）、避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）及耶魯大學史學家甘迺迪（Paul Kennedy）討論美中競爭等議題。

易明說，拜登政府深知中國威脅，重返川普執政時退出的聯合國人權理事會等國際組織，有助於在聯合國等場域凝聚支持。華府加強與盟邦合作時，北大西洋公約組織（NATO）對亞太安全事務展露興趣，可能促成歐洲與亞洲的美國盟邦形成聯盟，制衡中國。

她表示，北京表面上尋求與華府在氣候變遷等領域合作，實際上擔心拜登政府同樣強硬、又積極重塑國際領袖形象，可能帶來比川普政府更多的問題。

崔天凱1月在「中美接觸42年」線上對話提及，有人鼓吹美國調整策略，聯合盟友制衡中國，在亞太地區重建平衡和秩序合法性，「這種調整可以說是換湯不換藥，很可能重蹈錯誤的覆轍，導致新的失衡，進一步擾亂地區秩序」。

易明對此表示：「只要有人斷言某事會失敗，就代表他們其實在擔心這件事。」

易明說她「非常看好」美國對中政策，提到拜登政府持續對中國大量貨品加徵關稅，未迅速拋棄川普所有政策，是明智之舉。拜登雖重開與中國合作的大門，但以符合美國利益為前提，代表美方不會為合作而合作，是明智政策。

但她警告，兩岸統一是實現「中華民族偉大復興」重要部分，如果中國吸引力不足以說服台灣2300萬自由生活的人民，北京遲早會不惜為台灣一戰，美國和其他重要民主國家必須做好因應準備。

看好中國長遠發展的達里歐以朝貢體系為例，研判北京最終目標並非征服對手或輸出體制。他說，中國想讓經濟與國力強盛，進而發揮影響力，「作戰最佳方式並非打仗，而是提升實力後向對手展現，讓他們失去對抗的動機」。

著有「霸權興衰史」（The Rise and Fall of the Great Powers）的甘迺迪表示，北京未拋棄「韜光養晦」，願意花時間對症下藥，解決西方國家發現的弱點，積極建造航空母艦就是一例。中國不急著與美國為敵，將把拜登上台視為強化自身實力的機會。

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