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BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

記者許力方／綜合報導

新北市一名打扮華麗的女駕駛開著BMW前往板橋違規臨停，被警方拖吊，她衝出來時眼睜睜看著愛車被拖走，氣得當街對罵爆發衝突，最後遭放倒壓制在地，竟剪刀腳反抗。過程中一旁圍觀的男子不斷嚇阻「不要把人打成阿捏啦！不要這樣子啦！人家女孩子」，讓警員崩潰「我有必要這樣嗎？」網友曝光最新側拍影片，風向一面倒「支持警察正當執法」、「旁邊那個嘴砲王最可惡」 、「法盲民粹治國」。

事發於2月28日下午4時許，48歲曹姓女子與友人開著白色BMW前往板橋中正路，直接違規臨停在紅線，就進去服裝店血拼，當時板橋分局交通分隊26歲周姓警員經過，見車內沒人，隨即執行拖吊任務，車子才剛上拖吊架，曹女就衝出來表明身份阻止，情緒激動聲稱「我繳罰單，車子放下」，但周員堅持「鑰匙沒有來，我不會放車」，但她把鑰匙忘在店裡，只能眼睜睜看著愛車被拖走，氣得尖叫「等一下捏！」接著失控推擠警員嗆聲「妨害公務怎樣？」

▲▼ BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡。（圖／翻攝爆怨公社）

▲最新側拍影片曝光！BMW貴婦被放倒壓制使出剪刀腳反擊。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員，警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

▲曹女頑強抵抗，26歲警崩潰：我有必要這樣嗎？（圖／翻攝畫面）

「最後一次警告妳喔！我要使用強制力喔！」警員一再警告，曹女聽得氣急敗壞辱罵「王～八～蛋！」雙方當街爆發激烈衝突，吵了近5分鐘，警員要求「妳趴下！趴下」，她不滿「我為什麼要趴下？」警員則氣得反問「妳為什麼要罵我王八蛋？」「我可以逮捕妳！趴下」，她持續叫囂「你告我啊」就要離開，下一秒被勾腳放倒壓制在地。

「好了啦！可以了啦！」一旁圍觀的男子眼見雙方扭打在一起，趕緊上前制止，不斷嚇阻說「欸警察先生～可以了啦！你就不要給人打成這樣！對嘛！不是嘛！不要這樣麻！好啦好啦！不要這樣啦！人家女孩子。」曹女坐地掩面淒厲哭嚎，警員更激動反斥「她抓我的臉，一直公然侮辱我，我有必這樣嗎？」「她為什麼要污辱我，我依法行政！」

▲▼ BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡。（圖／翻攝爆怨公社）

▲貴婦坐地痛哭、路人直喊「打女人」，網友風向大逆轉：嘴砲男最可惡。（圖／翻攝爆怨公社）

事後有網友曝光另一段側拍影片，直指「污辱+襲警被壓制剛好而已，怎麼人家揮揮手叫你上前你就上前」，痛罵一路在旁邊圍觀錄影的男子「仗義直言也不是這樣，沒看到全部路人就你一個最大聲嗎，而且騎樓也不能抽菸！」

上千人終於看到拍攝者的真面目，一面倒幹譙他「死胖子欠肉搜」、「胖大叔不想努力了」、「他真的很多事」、「我沒有看到警察打人」、「阿肥你幹嘛」、「有事嗎？男人可銬，女人就不用銬是嗎？」「想英雄救美？」「自以為是正義使者」、「那嘴臉看了反胃」，「他是不是看到米漿阿姨，所以不想努力了」。

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