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花800萬買下8輛報廢「國光號」　亞洲車神大改裝賦予新生命

▲▼ 越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志攝）

▲越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

以前交通尚未普及的時代，南來北往只有鐵路跟國光客運的巴士，而當時台汽引進的國光號客運，是跟美國同款型的長途客運巴士，配備在當時相當罕見，有冷氣及車上廁所設備，氣壓式的懸吊車體，提供乘客沉穩舒適乘坐感受。近年來，因車體老舊加上驚人油耗量，國光號不得不被淘汰，卻有車迷一口氣買下8輛淪為廢鐵拍賣的國光號，他就是「亞洲車神」陳和皇，只因他對國光號有難以割捨的情感，及希望保留公路文史。

號稱亞洲車神、越野教父的陳和皇，最令車迷稱羨的事蹟就是，征戰地表最危險的達卡拉力賽，他有自己的改裝廠，藉著對各式車輛的喜愛，一聽到國光號客運，這個當時號稱國道「勞斯萊斯」最高級的公路車種，要被當廢鐵拍賣，一口氣買下8輛收藏。

陳和皇說，這款美國進口的灰狗巴士，跟現行大客車相比，安全性和穩定性太讚了，內裝設計成機艙空間，車頂兩邊有媲美飛機的封閉式行李廂，車輛不僅配備恆溫設備，也是當時唯一設有盥洗室的大客車，1970年代，每輛要價1400萬，在當時簡直是天價，堪稱是國道客運最高級車種。

▲▼ 越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志攝）

▲ 41年前台汽國光號就已配備廁所，是南來北往最尊貴舒適的選擇。（圖／記者王亞志翻攝）

不鏽鋼車體藍色塗裝，乘坐的舒適感，加上車身顯眼「國光」兩字，搭過它的民眾看到，都會懷念那一段國光號風光的歲月。就因為要退役了，不忍心讓這麼好的車淪為廢鐵，陳和皇興起想收藏的念頭，一口氣買了8輛國光號，一方面圓夢，另一方面準備買來改造成國際拉力賽的後勤補給車，但偶爾也會開國光號載家人朋友出遊，讓大家體驗這難得的經驗！如今，原本淪為廢鐵的客運，重新有了新生命，繼續承載更多人的回憶。

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