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鳳梨禁令延燒！　國台辦再發聲：農產品續採嚴格管控措施

▲▼鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

▲大陸海關總署日前因多次截獲「檢疫性有害生物」，宣布暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸海關總署上周宣布，今（3月1日）起暫停台灣鳳梨進口後，綠營抨擊聲浪不斷，總統蔡英文帶頭鼓勵「全民吃鳳梨」。對此，大陸國台辦1日晚間再發回應表示，這是完全合理、必要的，是正常的生物安全防範舉措，未來也會繼續對農產品採取嚴格措施進行管控。

不過，對於近日外界關注，高雄六龜蓮霧銷陸疑因寒蟬效應，導致個別貿易商暫停出貨，事態是否進一步擴大，國台辦並未在此次「答記者問」中，做出回應。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣地區鳳梨輸入大陸，是正常的生物安全防範舉措，是完全合理、必要的。她表示，海關依法對輸入農產品實施檢驗檢疫，是執行有關法律法規和標準的要求，也是防範植物疫情風險、保障人民權益的需要。

她抨擊，民進黨當局卻刻意歪曲，把技術性問題惡意解讀，藉機攻擊抹黑大陸，這充分暴露出他們（綠營）的一貫做法，凡是涉及兩岸事務都要進行惡意操弄，說明他們既沒有意願，也沒有能力解決實際問題，只能靠汙衊大陸來迴避自身的責任。

朱鳳蓮最後說，農產品安全問題和農業生產、生態安全、食品安全及人民權益息息相關，我們（中國大陸）一貫高度重視，會繼續採取嚴格措施進行管控。

對於大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，農委會主委陳吉仲2月26日下午第一時間表示，對陸方政策「感到遺憾及不解」，強調台灣所有輸出產品均符合國際規範及大陸通關規定，此舉「完全不符合國際貿易規範」。防檢局也回應陸方，建議應盡速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論。

面對大陸禁令，行政院長蘇貞昌表示，目前定調在「檢疫」的層次，不要升高到政治層次，並會多與對岸溝通聯繫，希望大家往好的方向走；新上任的陸委會主委邱太三說，兩岸有針對農產品的檢驗檢疫協議，在協議裡面雙方業務主管機關針對貿易上的問題，可以先行做溝通跟協調。台灣這邊就是由農委會跟對岸的相關主管機關，若後續有需要陸委會協助的，一定會全力協助。

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