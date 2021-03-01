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搭高鐵學生證沒蓋章不行！3／22起要「在學證明」　違規罰5成差額

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵調整大學生優惠規定。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司設有大學生優惠，透過票價優惠吸引學生族搭乘高鐵，為避免不符規定的有心人士使用優惠，高鐵公司修改大學生優惠身分證明規定，自今年3月22日起，若學生證為無註冊章或免蓋註冊章者，一律都需出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，才可使用大學生優惠。

高鐵推出大學生優惠，原先規定乘車時需攜帶本人有效之學生證正本以備查驗。然而目前有多所學校的學生證與悠遊卡或一卡通結合，且於學生畢業後無法回收，導致難以辨識在學學生身份。

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為確保大學生優惠使用之公平性，高鐵決定自3/22起，使用大學生優惠乘車時所出示之學生證，若為無註冊章或免蓋註冊章者，務必一律出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，以備查驗，才能享有優惠。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲3/22起學生證若無蓋章者，使用大學生優惠需出示在學證明正本。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司官網顯示，大學生優惠適用對象調整為「中華民國大專院校在學學生包含大專、專科、軍警學校及宗教院校，但不包含空中大學、空中學院及大專院校附設之進修補習班。學制包含二專、五專、二技、四技、大學、碩士及博士。部別包含日間部、夜間部、進修部(需為上述學制)及在職專班(需為上述學制)。」亦即將不再包含「學分班」部別者。

若持大學生優惠專案車票乘車時，應攜帶本人有效學生證正本(網路查詢學籍證明恕不適用)以備查驗，如學生證未蓋當學期註冊章或為免蓋註冊章者，務必合併出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本作為輔助證明，方得適用優惠。

前述輔助證明如須採用電子版方式，務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。未能出示前述憑證者應照章補票，高鐵公司得加收票價差額之50%違約金。

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