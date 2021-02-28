天主教會聖若望主教座堂新建　將成嘉義市重要宗教地標

▲嘉義重要宗教地標 天主教會嘉義教區聖若望主教座堂新建工程奠基動土。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教嘉義教區聖若望主教座堂28日舉行動土典禮，造價逾2億元聖殿，建築造型以聖經四部福音中聖若望福音象徵「鷹」為構思意象，完工啟用後，將聳立阿里山腳下，成為嘉義地區重要宗教地標與觀光景點。動土典禮由鍾安住總主教親自主禮，嘉義市長黃敏惠等貴賓共同觀禮見證，典禮莊嚴隆重。

黃敏惠表示，自己來自天主教教會學校，此時此刻與大家一起共同見證、共唱聖歌，真是滿滿的喜樂與感動。我們一起見證主教座堂籌建的過程，未來落成完工之後，更將成為信仰的中心，凝聚大家的愛與力量。

鍾安住總主教、教區署理吳終源神父、堂區主任郭正利神父等人表示，原聖若望主教座堂座落於民權路，係由亞洲首位華人樞機主教田耕莘籌款興建命名的教堂，是60年代嘉義宗教地標性建物，走過63年漫長歲月，領洗數千名教友，遭逢多次地震、風災修復，隨著教友增加、福傳拓展，老舊空間不敷使用，因此教會從30年前(1991年)開始籌建新教堂，歷經18位建築師設計定案，在今日舉辦動土典禮。

新主教座堂由建築師竇國昌規劃設計，座堂分為主教堂：包含大聖堂、小教堂、朝拜聖體堂、追思祖先祈禱室等。大聖堂與小教堂可以容納超過500人，是未來嘉義地區大型活動舉辦的重要據點，主教堂的建築造型以聖若望福音象徵「鷹」為構思意象，因為「鷹」能直視太陽不目眩，而聖若望更是耶穌愛徒，最能以洞澈的眼光，看透永恆的奧祕與真理。

▲教友領唱聖歌。（圖／嘉義市政府提供）

教堂前面福傳服務樓為堂區各善會組織聚會及服務場所，設有文物展覽空間，以耶穌伸開雙手和十二宗徒歡迎進來的意象為造型。新主教座堂的設計與落成，更將與鍾安住主教親題奠基石經句「耶穌說：你們當以心神以真理朝拜天主；耶穌說：我來使你們獲得更豐富的生命」相互輝映。

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