阿嬤想土葬！家人「砸700萬」買地辦葬禮　孫女崩潰：還有房貸要繳

▲奶奶生前說過想要土葬，家人為此買一塊地。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

老一輩對於葬禮相當重視，想要體面地走完最後一程，也相信死後有另一個世界等著他，但本身經濟條件就不好，還有必要貸款砸大錢，只為了給長輩一個風光的葬禮嗎？一名女子透露，奶奶前陣子過世，家人惦記著奶奶生前嚮往的土葬，打算花400萬買土地，「再加棺木、葬儀社等一些零零總總的東西，總共要6、700萬」，但家裡還有龐大房貸等著繳，她看了實在很焦慮。

原PO在Dcard表示，他們家境不算特別好，爸媽也都50幾歲了，目前每個月有固定的房貸要繳，如果要花700萬幫奶奶辦葬禮，勢必又得貸款籌錢，「真的不知道他們要什麼時候才還的完 ，我不敢告訴爸媽我的真實想法，因為怕他們會覺得我不孝」。

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▲孫女擔心還有房貸，現在又得去貸款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



她也認為，雖然爸媽出發點是希望完成奶奶的最後願望，不過，往後日子是活著的人要面對，突然多出大筆債務，對於年邁父母來說是一筆沉重負擔，「以前的我從來沒想過，原來辦喪事也要花那麼多錢，我今天聽到這個金額真的差點昏過去欸。」

網友建議，「或許可以擲筊問奶奶，畢竟如果要買一塊土地，會有經濟上的負擔，從簡並沒有不好，如果奶奶知道會造成後輩負擔可能可以諒解」、「這錢花下去妳奶奶也不一定會開心」、「花700萬買個陽宅不是很好嗎？」、「錢其實若都是父母自己賺的，而這筆錢也沒要求妳來負擔的話，我想他們也有權利決定自己賺的該怎麼花費，不用太過於操心了。」