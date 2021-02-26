50歲爸媽退休！30K男咬牙「給微薄孝親費」被罵不孝：標準月光了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

台北一名男網友薪水3萬多，每個月要繳1.5萬的貸款，本身已經很拮据了，還要給50歲就退休在家的父母孝親費，況且明明已盡量貼補家用，仍被狠毒的言語謾罵，這讓他相當心累。

男網友在dcard發文吐苦水，月薪3萬多的他，每個月光是學貸加上課的費用，就噴掉1萬5左右，自用也差不多1萬5，剩下的則全部給家用，是標準的月光族。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著提到，「父母都在家不工作，頂多打打工一個月1萬，覺得他們50出頭就退休真的太早，妹妹唸書會跟我媽要錢，而我明明給家裡了，還一直被唸說不孝，甚至叫我跟妹妹去死一死。」

最近，原po萌生搬出去住的念頭，但根本沒有能力負擔，不禁感嘆「很羨慕不用上繳給家裡的人，3、4萬的薪水真的讓人力不從心，買房、結婚根本不可能，頂多照顧自己跟貼一些家用，過年還要包紅包，年終也都包出去了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「我台北一個月5萬也根本不夠用了，辛苦你了」、「只要以後也不要求孩子給孝親費，在自己這代終結這個陋習不好嗎」、「孝親費拿去租屋呢？不孝的指控就別管了，如果父母有房產，法律上你不用養父母」、「50出頭就退休是什麼鬼？你要不要問他拜登幾歲」、「我也差不多3萬，我媽直接說不用給，自己好好學著理財」。

不少擁有相同境遇的人也趁機訴苦，「出社會後第一份薪水還是基本工資而已，也沒有年終獎金，每個月固定上繳孝親費，這次過年因為賺不多，所以給很少，也是被嫌棄，還會靠邀我們很沒用，跟親戚好友比較」、「我一個月3萬多，也是要繳1萬5給我家，然後我姊在家不工作」、「我爸媽也沒工作很久，我畢業工作一陣子，存到一些錢就搬出家裡，沒再給過孝親費，爸媽也知道沒有我給的錢，總有一天老本會被吃完，所以就認真出去工作了」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》，聽兩妹子天南地北狂聊

