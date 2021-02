隔離太耗時！60台青「今年不回家」　留守武漢體驗不同新年

以色列政府日前宣布中央研究院廖俊智院長獲得2020年以色列總理獎(The 2020 Samson-Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation),以表彰其研究有效結合基礎與應用層次,並且在生質能源領域獲得領先全球的重大突破。