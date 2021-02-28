隔離太耗時！60台青「今年不回家」　留守武漢體驗不同新年

▲受隔離措施影響，不少在大陸工作、求學的台灣人春節仍留在當地。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少在大陸工作、求學的台灣人，今年過年都選擇留在當地，避免浪費出入境的隔離時間。以武漢為例，許多人在過年期間，透過「台灣青年『牛眼』看春節」的活動，展示自己想家的心情，也利用機會，跟當地的台灣人相聚，緩解思鄉情緒。

今年37歲的陳俊宇是武漢一家智慧科技體育公司的負責人，今年是他跟妻子第一次在武漢過春節。除夕當天，他們準備各種菜色，用吃火鍋的方式圍爐，然後透過微信的視訊，跟在台中的母親、家人拜年。

陳俊宇說，自己的母親已經68歲，去年才學會用微信，「分隔兩地的這段時間里，我們經常視訊，也讓她瞭解我在武漢工作和生活的狀況，請她放心。」

▲▼當地台青過年聚餐，透過視訊跟台灣親友拜年。（圖／受訪者提供）



同樣在武漢創業，青年導演薛穎穜在春節期間，則幾乎每天都接到台灣好友的視訊問候，回想起疫情爆發時，薛穎穜說，自己其實有接到電話，可以申請返台，但他選擇留在武漢，繼續完成網路電影的拍攝工作，「看到武漢人民上下齊心共同抗疫，證明武漢是一座英雄的城市，我作為他們中的一員也感到驕傲。」

事實上，為了春節團圓的年味，當地近60位台灣青年透過微信群組「春節開心群」互相拜年，也揪團到處走走，像是武漢大學的櫻花，便是頗負盛名的景點。武大台生鐘亞廷就帶著一群台灣朋友進到學校欣賞早櫻，並希望台灣的朋友也能到武漢，領略當地的歷史文化，感受武大的櫻花之美。

為了協助留在當地過年的台灣民眾，武漢市台辦、武漢台資企業協會設立24小時服務熱線，解答各類疑問，並線上即時發佈最新防疫政策，讓當地台灣民眾若遇到緊急情況，可以即時尋求協助，接下來，還將為有意施打新冠疫苗的台灣民眾，安排相關流程。

▲武漢大學有不少台灣學生。（圖／受訪者提供）