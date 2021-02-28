6000組已賣出8成　小7萬元咖啡優惠組買家「這群人占最多」

▲「600杯中杯熱美式1萬元」限量6000組已賣出8成。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

7-ELEVEn第6000店「鳳儀門市」日前開幕，同時也舉辦各項優惠，其中「600杯中杯熱美式1萬元」引起網友熱烈討論，對此，統一超商表示，限量6000組已賣出8成，買家以商辦區的上班族占大多數。

7-ELEVEN為歡慶代表6000店里程碑的「鳳儀門市」全新開幕，2月24日起至3月1日推出「開心花 7-ELEVEN慶祝6,000店活動」，全台門市祭出長達6天的一系列優惠，其中OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠，買12送6、買6送6、600杯中杯熱美式1萬元(現省11000元，相當於1杯約17元)。

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統一超商表示，「600杯中杯熱美式1萬元」平均下來1杯約17元非常划算，所以推出就很受到歡迎，限量6000組已售出8成，買家以商辦區的上班族居多，至於是獨資還是集資就無法確定。不過，統一超商也提醒大家，這600杯咖啡雖然沒有使用期限、也可以轉贈，但要注意只能轉贈一次，接受轉贈的朋友無法再轉贈給其他人。

其實網友也很好奇誰會買，畢竟一天喝一杯也要二年才喝得完，不過也有網友指出，如果揪10人團購，其實60杯也沒有很多，也有網友開玩笑的說「這是業務專屬優惠吧」。

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