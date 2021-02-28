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緬甸警方大舉鎮壓示威抗議　再傳有人中彈！逾470人遭逮捕

▲▼ 緬甸鎮暴警察壓制示威者。（圖／路透）

▲國營緬甸廣播電視台（MRTV）表示，全國各地逾470人被捕。（圖／路透）

文／中央社

緬甸警方於27日針對全國各地反對軍方統治的示威抗議，展開3週以來的最大規模鎮壓，逮捕超過470人並開槍射傷至少1人。

國營電視台宣布，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）背叛國家已被撤職，覺莫敦於一天前敦促聯合國，動用一切必要措施，扭轉推翻民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的2月1日軍方政變。

緬甸軍方發動政變奪權，逮捕翁山蘇姬和她所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）許多高層，並指控去年11月大選舞弊，而全民盟當時大獲全勝。

軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪。緬甸政變招致西方國家譴責，部分國家對緬甸軍方祭出有限度制裁。

▲▼ 緬甸鎮暴警察壓制示威者。（圖／路透）

緬甸警方27日大舉出動，進占最大城市仰光市內經常上演示威抗議的各處據點。不畏警方大舉出動的又唱又叫抗議民眾，與警方爆發衝突。當警方向前挺進、發射催淚瓦斯、引爆震撼榴彈以及對空鳴槍時，抗議民眾逃竄至巷道和建築物內。

目擊者表示，警方揮舞棍棒攻擊部分抗議者。國營緬甸廣播電視台（MRTV）表示，全國各地逾470人被捕。報導稱，警方在發射震撼榴彈驅離抗議民眾前，曾預先發出警告。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，它認為被捕人數更多，至少10輛監獄囚車每輛載運40到50人，駛往仰光音山監獄（Insein Prison）。

據媒體機構和同僚表示，好幾個媒體記者也被捕。

▲▼ 緬甸警方27日在第二大城曼德勒封鎖當地主要道路。（圖／達志影像／美聯社）

警方在全國各地鎮壓示威抗議民眾。媒體表示，在第2大城瓦城（Mandalay）被捕人士，包括全國民主聯盟兩位穆斯林國會議員之一的溫苗苗（Win Mya Mya）。

緬甸媒體「7日新聞」（7Day News）和救護人員表示，中部蒙育瓦鎮（Monywa）有一名婦女遭開槍射傷。7Day和另兩家媒體稍早前報導稱，那名女子已死亡。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍先前表示，當局僅動用最少武力，但多日示威抗議至少有3名抗議人士喪命。軍方表示，一名員警在騷亂中遇害。

社運人士號召民眾28日持續上街抗議。

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