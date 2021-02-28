對抗中俄威脅！「超高音速武器發展」列美國防部最高優先任務

▲美國國防部已將超高音速武器的發展列為最高優先要務。（圖／翻攝自美國國防部官網）

記者葉睿涵／綜合報導

為了與中國和俄羅斯對抗，美國國防部將發展超高音速武器列為最高優先任務，並計劃在2030年代完成整項計劃。美國發展超高音速科學和技術已行之多年，國防部在過去的25年中，已投入約17億美元來研發超高音速武器。

據美國之音和美國國防部資料顯示，超高音速武器辦公室主任懷特（Mike White）指出，他們已制定超高超音速武器現代化的戰略，以加快作戰能力轉型的發展與交付。在這些戰略中，他們將開發從海陸空發射的超高音速常規攻擊武器，以確保軍方即使在高角度、遠距離、短時間的情況下，仍有能力擊毀海上、沿岸和內陸的重要目標。

▲美國國防部在過去25年已投入約17億美元來研製超高音速武器。（圖／翻攝自美國國防部官網）

此外，新戰略也將讓軍方有能力擊毀敵人的超高音速攻擊導彈，並利用可重複使用的超高音速系統進行情報蒐集、監視偵查和攻擊等行動。懷特預計，他們將在2020年代前期完成攻擊能力的開發，並在2020年代中後期發展超高音速武器的防禦能力，他們也計劃在2030年代中期完成可重複使用的系統開發。

資深科學家韋伯（James Weber）透露，美國早在1960年代就開始發展超高音速的技術，國防部在過去25年中，已為超高音速武器的研製投入大約17億美元（約新台幣473億元）的經費。

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