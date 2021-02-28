台海局勢史上最危險！美前防長警告：習近平將「蠶食鯨吞」台灣

▲蓋茲分析，習近平欲取得與毛澤東相同的歷史定位。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

台海局勢詭譎多變，一直以來是世界上瀕臨戰爭邊緣的火藥庫，隨著中國國家主席習近平動作頻頻，顯示出台灣當局不應坐以待斃！然而，曾在歐巴馬時期擔任美國國防部長的蓋茲（Robert Gates）指出，台海局勢面臨比先前更加危險的境地，華府當局應放棄過去對台戰略模糊方針，並趁此時向北京表明，美國必要時將會協防台灣。

根據美媒《自由亞洲電台》報導，蓋茲的外交思維一直以來是華府的重點參考標竿，他26日在華盛頓郵報所舉行的網路座談會上回答主持人問題時分析，台灣局勢「非常危險」，是最令人擔憂的一塊，而這取決於習近平欲取得與毛澤東同等級歷史地位的野心。

根據近期中共軍方動作不斷，蓋茲推斷，習近平將對台灣採取「蠶食鯨吞策略」（Nibbling Strategy），在台灣周邊海域佈下層層包圍網，一步又一步取得中國周邊屬於台灣當局所管轄的島嶼，並不斷派遣戰鬥機、轟炸機、軍艦等跨越海峽中線，持續採取具有明確目的性的威脅舉動。

▲習近平積極計畫任內將香港、台灣收歸版圖。（圖／達志影像／美聯社）

蓋茲表示，「習近平致力於在任內，將香港與台灣重新收歸回中國，使自身地位與毛澤東平起平坐，隨著中國不斷擴張、強化軍事實力，一來可能在之後對台灣採取行動、一來可能在作戰評估中認為自己有能力在意料之外的對抗中獲勝。」

蓋茲建議道，「坦白地說，有鑑於近日習近平採取的動作，我認為我們（美國）應該是時候放棄對台灣的戰略模糊方針！我們應明確告知北京當局，若他們無緣無故對台採取行動，那麼美國將支持台灣；同時警告台北當局，若單方面採取行動，以尋求獨立的方式改變現狀，那麼就只能靠自己了。」

據悉，現年77歲的蓋茲政治經歷豐富，曾歷經8位跨黨派的美國總統，包括在老布希時期擔任美國中央情報總監、小布希至歐巴馬時期出任美國國防部長。

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