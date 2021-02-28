女兒墜樓撞凹車頂！爸第一時間「關心小老婆」…碎念：才剛保養完

▲墜樓受傷，爸爸只關心車受損。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

汽車是許多男人的「小老婆」，甚至比對待自己家人還更珍惜！一名女大生日前在自家2樓拿衣物時，不小心從窗戶翻出去掉到1樓車庫，撞破遮雨棚墜落在車頂，最後跌至地面，手腳等部位都有大面積擦傷、瘀血，結果爸爸回家得知後，竟然第一個關心自己的車受損，還不停碎念「車才剛保養完」、「遮棚很貴」。

原PO在Dcard表示，所幸有遮雨棚與汽車當緩衝，她沒有從2樓直接墜落到1樓地面，否則絕對不只有皮肉傷這麼幸運，但也不小心把遮雨棚撞出一個大洞，爸爸的車頂也凹了一角，爸爸回家看到以後馬上開始碎碎念，抱怨車頂受損很難修、車子才剛花錢保養完、遮雨棚維修費很貴等等，還斥責女兒「很蠢」。

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▲爸爸責罵完，才隨口問一句女兒還好嗎。（圖／翻攝自Dcard）



原PO聽完有點自責，但更多的是覺得委屈，心想「你都知道我把車撞凹一個洞，難道我會沒受傷嗎？為什麼不是先關心我的身體，我又不是不會賠，只關心那些身外之物，好糟的爸爸」，想到忍不住淚流滿面，爸爸這時才補了一句「妳有沒有事？」

她事後發文奉勸，如果身邊的朋友、愛人、家人一時疏忽造成意外，應該第一時間給予對方關心，並非劈頭就責罵，畢竟受傷、用壞物品都不是自己願意，「你先關心物品，他內心的傷也是一輩子的。」

網友留言，「去看醫生！腳那邊看起來超嚴重的欸」、「要是沒遮雨棚接住你，肯定更慘」、「我之前也瘀血腳腫腫，結果一看醫生才發現原來是韌帶撕裂，半年過去了還在復健，真的要檢查一下比較好唷」、「猜爸爸的觀念：還會唉的都沒事，怕不會唉的。」