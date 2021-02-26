結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

▲小朋友看完結婚照，都稱讚爸媽好看。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚應兒女要求，翻出塵封已久的結婚照，而小朋友也童言童語地稱讚，爸爸好帥、媽媽好漂亮；沒想到，女兒才剛展現嘴甜的一面，突然又吐槽一句，讓她瞬間啞口無言。

女網友今在爆怨公社發文直呼，「經過了一夜，我還是決定來抱怨我女兒！」昨晚，兩個小鬼吵著要看結婚照，於是她便翻出在喜宴上的側拍畫面；兒子看到後，立刻讚美道「哇，把拔好帥喔！」

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同時，女兒也嘴甜直呼，「哇～（媽媽）好美好漂亮喔！」原本還很滿意小朋友的反應，結果女兒突然來一記回馬槍，人小鬼大地問「那妳現在怎麼了？」

一席話讓她瞬間受到爆擊，哭笑不得地說「不都說女兒很貼心嗎？覺得她根本被派來磨練我的。」另外，原po也向 《ETtoday新聞雲》記者提到，兒子今年8歲，女兒7歲，而她和老公結婚9年了，照片是補辦婚宴時拍的。

po文一出僅4小時，已超過8千讚，網友們不禁笑回，「這句話是不是瞬間在腦海無限循環播放」、「果然親生的」、「媽媽妳還好嗎」、「是不是霎那間想塞回去」、「後勁好強」、「很多人都說，女兒是地表最強大的小三」、「媽媽好像陳喬恩哦！漂亮」。

不少母親也心有戚戚焉，直呼「女兒是上輩子的情敵」、「我女兒現在都對我說媽媽妳老了」、「我女兒也曾說過同樣的話」、「我每次要吃東西，女兒就說媽媽妳太胖要減肥了」。

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