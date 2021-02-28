通用原子公布最新無人機概念圖　外媒：匿蹤性更強可取代MQ-9

▲通用原子26日公布最新型的情偵監攻擊無人機概念圖。（圖／取自推特／GA-ASI）



實習記者陳妙津／綜合報導

美商通用原子航空系統公司（GA-ASI，以下簡稱通用原子）26日在社群軟體上，公布新型情偵監攻擊無人機概念圖，採用飛翼（全翼機）設計，自傲該款機型特徵無論是從各領域來看都更少，還保持相當的速度及殺傷力。外媒則分析，該款無人機匿蹤性更佳，且在無人機領域保持領先地位。

Our robust digital engineering and advanced manufacturing practices deliver affordable dominant weapon systems to the #warfighter with the speed and lethality required to maintain overmatch. https://t.co/kA3iaI8fcP#vAWS2021 #UnmannedandUnmatched pic.twitter.com/bg8bzA2ruo — GA-ASI (@GenAtomics_ASI) February 26, 2021

據《Defence Blog》報導，通用原子26日在推特發文公佈了這款攻擊無人機的概念圖，「我們的強大數位工程技術與先進製程技術，為戰士提供了足供負擔的武器系統，並能保持所需的速度與殺傷力」。

報導指出，據公開消息，該款遠程無人機將取代美國空軍的MQ-9「死神」（Reaper）無人機，利用其在無線電、紅外線、視覺與聲學領域上的匿蹤性提升，用於情蒐、監視、偵查及攻擊任務，而從它的機翼的飛翼設計來看，也裝配了全部的匿蹤技術。

通用原子航空系統公司向來以製造可靠穩固的無人機著稱，在雷達、紅外線，及相關技術領域都是領先的佼佼者。