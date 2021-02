通用原子公布最新無人機概念圖　外媒：匿蹤性更強可取代MQ-9

▲通用原子26日公布最新型的情偵監攻擊無人機概念圖。(圖/取自推特/GA-ASI)



實習記者陳妙津/綜合報導

美商通用原子航空系統公司(GA-ASI,以下簡稱通用原子)26日在社群軟體上,公布新型情偵監攻擊無人機概念圖,採用飛翼(全翼機)設計,自傲該款機型特徵無論是從各領域來看都更少,還保持相當的速度及殺傷力。外媒則分析,該款無人機匿蹤性更佳,且在無人機領域保持領先地位。

Our robust digital engineering and advanced manufacturing practices deliver affordable dominant weapon systems to the #warfighter with the speed and lethality required to maintain overmatch. https://t.co/kA3iaI8fcP#vAWS2021 #UnmannedandUnmatched pic.twitter.com/bg8bzA2ruo