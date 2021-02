一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

▲航天技術公司Maxar公佈美國空襲敘利亞後當地的衛星圖像。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美軍在25日晚間對敘利亞東部邊境發動拜登上任後的第一場空襲行動,目標對準活躍於敘利亞和伊拉克邊境的「真主黨旅」(Kata’ib Hezbollah)、「塞義德烈士旅」 (Kata’ib Sayyid al-Shuhada),不止成功將對方的邊境基地摧毀,還炸死了至少17名武裝民兵。空襲前後的衛星圖像對比最近被公開,可見這場軍事行動已對當地造成巨大破壞。

綜合CNN和《每日郵報》報導,美軍25日晚間在敘利亞邊境上空投擲7枚500磅重的炸彈,將建築物都夷為平地,徒留一片黑色碎屑海。航天技術公司Maxar事後發布空襲前後,當地衛星圖像的對比。爆炸前,距離伊拉克邊境約330公尺處的住宅區內,原本有十幾座高度和大小不一的建築,但在爆炸後,幾乎所有建築都被摧毀,當地地表的泥土也被火力燒得焦黑。

Photos circulating, via Sabreen News, which is linked to #Iran-backed militias, of aftermath from U.S. airstrike last night in #Syria.https://t.co/4IhEurFcKD pic.twitter.com/9Ta085falD — Yemen Details (@DetailsYemen) February 26, 2021

一名不願透露身份的當地居民告訴CNN,凌晨1點30分,他在睡夢中聽到巨響被驚醒,只見窗戶都被震開來了,整個建築物都在震動,而且這次的爆炸聲響與他過去聽到的都不一樣。

After 36 days of Joe Biden’s inauguration, he has carried out his first bombing. The President of the United States inaugurates a new mandate of terror with an airstrike in Syria.



The imperialist forces are a danger for the peoples of the world. pic.twitter.com/ISC7USbWQR — Aritz (@RGAritz_) February 27, 2021

自美國在2020年1月暗殺伊朗將軍蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)後,美伊關係就越發惡化。這場空襲是拜登上台後的首個軍事行動,也是美國政府連續第7次在中東動用軍事力量。美國國防部透露,本次行動是由拜登直接下令的。目前人們還不清楚究竟有多少民兵在這場空襲中喪命,因為真主黨旅只承認他們有一名民兵死亡,但外媒報導稱,死亡人數在17至22人之間。

US conducts airstrike on Iranian-backed militia targets in Syria -Pentagonhttps://t.co/0IiInP5gaK pic.twitter.com/5BFH92il1X — PAK-EU (@pak_eu) February 26, 2021

WORLD NEWS: US airstrike in Syria under Biden and 2017 Tomahawk strikes ordered by Trump: The difference https://t.co/Hhy0mpqYxI pic.twitter.com/X1LDq8moWy — U-S-NEWS.COM (@us_news_com) February 27, 2021

