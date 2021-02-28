　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

▲▼美國空襲敘利亞後衛星圖像。（圖／路透）

▲航天技術公司Maxar公佈美國空襲敘利亞後當地的衛星圖像。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美軍在25日晚間對敘利亞東部邊境發動拜登上任後的第一場空襲行動，目標對準活躍於敘利亞和伊拉克邊境的「真主黨旅」（Kata’ib Hezbollah）、「塞義德烈士旅」 （Kata’ib Sayyid al-Shuhada），不止成功將對方的邊境基地摧毀，還炸死了至少17名武裝民兵。空襲前後的衛星圖像對比最近被公開，可見這場軍事行動已對當地造成巨大破壞。

綜合CNN和《每日郵報》報導，美軍25日晚間在敘利亞邊境上空投擲7枚500磅重的炸彈，將建築物都夷為平地，徒留一片黑色碎屑海。航天技術公司Maxar事後發布空襲前後，當地衛星圖像的對比。爆炸前，距離伊拉克邊境約330公尺處的住宅區內，原本有十幾座高度和大小不一的建築，但在爆炸後，幾乎所有建築都被摧毀，當地地表的泥土也被火力燒得焦黑。

一名不願透露身份的當地居民告訴CNN，凌晨1點30分，他在睡夢中聽到巨響被驚醒，只見窗戶都被震開來了，整個建築物都在震動，而且這次的爆炸聲響與他過去聽到的都不一樣。

自美國在2020年1月暗殺伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，美伊關係就越發惡化。這場空襲是拜登上台後的首個軍事行動，也是美國政府連續第7次在中東動用軍事力量。美國國防部透露，本次行動是由拜登直接下令的。目前人們還不清楚究竟有多少民兵在這場空襲中喪命，因為真主黨旅只承認他們有一名民兵死亡，但外媒報導稱，死亡人數在17至22人之間。

聽Podcast掌握國際局勢

►DHC日版純欖護唇膏，激殺0.38折

 
ET快訊
快訊／台中公墓突起火！驚見「一具焦屍」全身燒黑
邵雨薇解放三角泳褲！ 「中空泳衣照4連發」胸下驚人線條全露
麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭
地主怒封山！賞櫻秘境「丟滿尿布」住家飄臭味　垃圾1個月撿不完
大夜最恐怖！「10號床阿姨」病逝　菜鳥護理師嚇破膽秒離職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

美30車橋上連環撞2重傷　差點墜河「2輪懸空」恐怖一刻曝光！

南韓新冠今增356例確診！疫苗接種Day2...已有2萬人完成施打

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

股神巴菲特認了！2016年犯下一大錯誤　買貴慘虧近3千億

整形醫線上出庭竟「同步幫病患開刀」！法官看傻眼

台海局勢史上最危險！美前防長警告：習近平將「蠶食鯨吞」台灣

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

美30車橋上連環撞2重傷　差點墜河「2輪懸空」恐怖一刻曝光！

南韓新冠今增356例確診！疫苗接種Day2...已有2萬人完成施打

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

股神巴菲特認了！2016年犯下一大錯誤　買貴慘虧近3千億

整形醫線上出庭竟「同步幫病患開刀」！法官看傻眼

台海局勢史上最危險！美前防長警告：習近平將「蠶食鯨吞」台灣

速霸陸全新最強「大鯊魚」WRX馬力上看400匹！最快2022年問世

LPGA甘布里吉錦標賽程思嘉衝上並列41　徐薇淩並列70

「盼用愛化解歷史傷痕」　盧秀燕出席二二八和平紀念追思

李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌　嘉義縣工藝可望傑出傳承

LIVE／二二八事件74週年　柯文哲同台馬英九追思

快訊／台中第四公墓起火！驚見「一具焦屍」全身燒到焦黑

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

3巨頭只剩哈登苦撐　籃網8連勝遭獨行俠拆穿

蔡英文宣布5年投資110億　高雄亞灣5GAIoT創新園區正式啟動

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

15歲終身監禁　出獄已是83歲老人

全球防疫排名　台灣下滑至第7

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

日本名醫高喊「只吃台灣鳳梨」

臉書未經同意上傳照片　賠181億和解160萬用戶

玩具屋驚見奇異黑球　她崩潰：這是什麼

她被老公活埋！沙坑竟是「孩子親手挖的」

14歲女學生遭卡車「後視鏡尻頭」撞飛慘亡

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

天花板滴血　竟是「觸電男屍」惡臭狂飄

剛挺日擁釣島臺主權　美國防部改口

更多熱門

相關新聞

美30車連環撞　險墜河懸空畫面曝光

美30車連環撞　險墜河懸空畫面曝光

美國蒙大拿州27日黃石河橋（Yellowstone River Bridge）出現30輛車撞成一團的恐怖場景，初步研判是橋上路面結冰釀禍，現階段並未傳出有人喪命，但已知有2人傷勢嚴重。

巴菲特認了　1失誤損失110億美元

巴菲特認了　1失誤損失110億美元

整形醫邊開刀邊線上出庭　法官看傻眼

整形醫邊開刀邊線上出庭　法官看傻眼

對抗中俄！美優先發展「超高音速武器」

對抗中俄！美優先發展「超高音速武器」

台海局勢最危險！美前防長：習近平採蠶食戰略

台海局勢最危險！美前防長：習近平採蠶食戰略

關鍵字：

美國北美要聞軍武國際軍武空襲敘利亞

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面