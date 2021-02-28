快訊／中和華泰市場起火！14人送醫　住戶光腳逃生被燙傷

記者游宗樺、陳俊宏／連線報導

新北市中和區28日清晨6時許，景安路79巷「華泰市場」內一棟建物1樓突然冒出濃煙，警消獲報迅速趕抵，發現屋內有大量濃煙，且屋內有一名婦人受困其中，立即利用破壞器材突入屋內，將受困婦人救出，所幸無生命危險。警消現已部署水線進入火場，同時呼籲民眾離開該處避免影響救災。

▼警消拉水線滅火。（圖／記者游宗樺攝／下同）

警消獲報後，出動大量消防車趕抵，由於屋內一度有婦人受困，不敢大意立即破壞鐵門，部署水線進行灌救，所幸經搜索後成功將婦人救出。第七救災救護大隊大隊長洪萬見表示，2至5樓有18名民眾受困，共疏散10男8女，其中6人因驚嚇過度預防性送醫。而根據最新消息，另又有8人預防性送醫，因此共有14人送醫。

林姓民眾表示，當時發現樓下失火，緊急從4樓家中跑下樓，但見樓下有火舌冒出，來不及穿鞋的腳被2樓地板燙傷，只好忍著疼痛下樓避難。泰安里里長葉玉伴說，起火戶位於華泰市場內，店面分割為賣菜及賣衣服所用，2間店面平常無人居住，不清楚為何會突然發生火災。

經警消入內射水後，火勢在約20分鐘後獲得控制，但屋內仍有高溫濃煙蓄積，於是出動排煙器材將屋內濃煙排出，現場濃煙密佈，警消呼籲民眾離開該處避免影響救災，確切起火原因及燃燒面積有待後續調查釐清。

上線時間07：20

更新時間07：49