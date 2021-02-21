「再問下個受傷是你！」中和30屁孩大戰中年男　警面前囂張嗆記者

▲警方到場將雙方隔開，並將其中一方帶回調查。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市市長侯友宜昨（20）日才在中和替新建的派出所剪綵，並在席間表示將用嶄新的派出所來展現新北市府對地方安全的重視，孰料風光剪綵不到1天，21日凌晨3時許中和區民安街上就爆發鬥毆事件，約30名屁孩在熱炒店與人酒後衝突，還在街頭把人打到頭破血流，看到警方到場仍不收斂囂張氣焰，甚至恫嚇記者「再問下一個受傷的就是你！」。警方經初步了解後，不排除傷者為自行跌倒受傷，確切衝突原因有待調查釐清。

據了解，案發前有近30名的年輕人在民安街一間便利商店前聚集，還在大馬路邊出手攻擊另外一群中年男女，由於雙方有喝酒，一群人情緒激動不斷叫囂，見到警方來仍不收囂張氣焰，甚至恫嚇訪問的記者別再問，不然就會成為下名傷者。

▲警方初步調查雙方在熱炒店爆發衝突，將進一步通知其他涉案民眾到案釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，當時獲報有大批民眾聚集，出動約20名警力到場，將雙方隔開，並將涉案民眾帶回派出所調查，初步了解當時為2桌客人在熱炒店消費，其中一方有人喝醉後走路搖晃，撞到另一桌客人後雙方爆發衝突，1名男子在拉扯中自行跌倒受傷，並無大礙。

但目擊民眾卻打臉警方，表示雙方疑似在熱炒店就有衝突，有人在現場講電話，口氣很兇講一講雙方就打起來了，警方到場仍不收手，就看到20、30名年輕人包圍一群年約40歲的中年男女，一夥人在馬路上大打出手，一名年約40歲的男子被打到嘴角濺血，但警方事後僅是把現場年輕人驅離讓他們自行離開，只將另一方帶回調查。

由於留在現場的民眾否認涉案，警方在旁維持秩序，但有名年輕男子額頭有殘餘血跡，與同行友人在大批警力面前囂張對記者嗆聲，要記者把他拍帥一點，甚至面對電視台記者詢問時，還湊到記者耳邊撂下狠話「再問下一個受傷的就是你！」

▲其中有屁孩在現場對記者大聲叫囂、嗆聲。（圖／記者游宗樺攝）

一旁警員見情勢不對，避免事態失控於是上前隔開，但屁孩仍不死心，留在路邊大聲叫嚷，同時疑似前來支援的同夥也開著改裝車前來助陣，警方經一陣勸說，將他們驅離。地面留下沾血衛生紙團，以及疑似當武器而被打破的木板。警方正調查衝突原因，將會通知涉案民眾到案說明。

▲現場地面留有沾血衛生紙及破裂的木板。（圖／記者游宗樺攝）