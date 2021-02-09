　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

委辦汽車貸款「不付服務費」！鴨霸男撂2人毆債主　衝撞警網還想逃

▲▼中和嫌犯委託申辦汽車貸款卻欠繳服務費，遭催討還撂人痛毆債主。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲3嫌駕車企圖逃逸，但最終仍遭警方全數逮回。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市中和警方今（9日）凌晨1時33分許接獲通報，位於興南路二段巷弄、往烘爐地的山處涼亭發生一起鬥毆事件，警方立即出動快打部隊共22人到場，並將嫌犯謝男（32歲）、邱男（25歲）、黃男（18歲）3人逮捕，全案依傷害、聚眾、及妨害公務罪嫌送辦。

警方初步調查，謝嫌日前委託被害人許男（47歲）協助申辦汽車貸款，但卻遲遲未繳付服務費，許男為此多次向謝嫌催討，引起謝不滿，故聯繫邱、黃2人邀約許男外出談判債務問題；許男凌晨時分抵達涼亭後，旋即遭到謝嫌夥同邱、黃2人徒手痛毆，民眾發現後立即報警。

▲▼中和嫌犯委託申辦汽車貸款卻欠繳服務費，遭催討還撂人痛毆債主。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲謝嫌等3人駕車逃跑，過程中還意圖衝撞警方。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報後出動快打警力22人到場，惟趕抵時現場僅剩遭毆的許男1人，3名嫌犯早已駕車逃逸下山，警方立即於巷口進行攔查；謝嫌等人見到警方設下攔檢站追捕後，還拒停、且意圖衝撞警方，現場員警因此朝著車輛右後輪開了一槍，最後該車失控自撞，警方一舉將3嫌全數逮回，後續依傷害、聚眾及妨害公務罪嫌送辦。

▼涉案嫌犯最終被帶回警局依法究辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼中和嫌犯委託申辦汽車貸款卻欠繳服務費，遭催討還撂人痛毆債主。（圖／記者陳雕文翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女歌手痛訴「2個字主持人」性騷！　後台休息室遭突襲抱腰
11歲女童持木棍、石頭砸2幼童　背後原因曝光
foodpanda、Uber Eats誰申訴案件最多？　這家
快訊／因應立百病毒　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署
藏妻24年才結婚　劉德華罕見揭密「不辦婚禮理由」：太難了
快訊／殷琦生了！　曬照宣布：家庭新成員報到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

變態醫竟是性騷慣犯！電車痴漢下跪求饒　隔天凍未條北捷再襲胸　

委辦汽車貸款「不付服務費」！鴨霸男撂2人毆債主　衝撞警網還想逃

從大陸返台奔喪...採檢回程「順道看牙醫」　彰化阿北挨罰10萬

31億買龐巴迪ATP「1年故障178次」　台鐵扣1.14億尾款竟敗訴判賠

萬華7汽機車遭潑油點火畫面曝　縱火男淡定玩夾娃娃機被逮

妻剛流產…他急辦離婚！還當眾喊「那胎兒只是個東西」：就像mc血塊

潘懷宗真心悔過換交保！詐助理費300萬　檢不提抗告讓他好過年

快訊／抓到了！疑萬華補習班前潑不明液體「大火狂燒」…1男到案

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

變態醫竟是性騷慣犯！電車痴漢下跪求饒　隔天凍未條北捷再襲胸　

委辦汽車貸款「不付服務費」！鴨霸男撂2人毆債主　衝撞警網還想逃

從大陸返台奔喪...採檢回程「順道看牙醫」　彰化阿北挨罰10萬

31億買龐巴迪ATP「1年故障178次」　台鐵扣1.14億尾款竟敗訴判賠

萬華7汽機車遭潑油點火畫面曝　縱火男淡定玩夾娃娃機被逮

妻剛流產…他急辦離婚！還當眾喊「那胎兒只是個東西」：就像mc血塊

潘懷宗真心悔過換交保！詐助理費300萬　檢不提抗告讓他好過年

快訊／抓到了！疑萬華補習班前潑不明液體「大火狂燒」…1男到案

Hyundai終止與蘋果合作開發電動車談判　見光死還是殺出程咬金？

AIT賀年影片展台美友誼　片尾藏「愛心」彩蛋向台灣表達感恩

爸媽發射加農炮揭曉寶寶性別　「炮管瞬間爆炸」好友被射中身亡！

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱：告訴我一定能再走路！

2021牛轉乾坤！從貼春聯到守歲　必看「除夕開運6招」別錯過

傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

PER6IX正妹隊長無視婁峻碩　大膽曝「愛慕對象」...全場一聽崩潰尖叫

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

女歌手痛訴「2個字主持人」性騷！　後台休息室遭突襲抱腰

年終獎金不滿意帶動轉職潮？　人力銀行：求職點擊數激增15%

社會熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

高雄嬤騎車從巷口衝出...慘遭聯結車輾斃　

暴衝撞全聯！婦人稱頭暈誤踩油門　酒測值曝光

獨／遭瑋哥控封殺　酷炫：對他只有感謝

台南女惡整攤商　訂4300元炸物、甜粿棄單

霸凌男遭私刑！母無奈：見他斷手才知犯案

5富少灌醉女神集體性侵！嗨喊：像吃buffet

護理師虛報疫苗接種資料！還偷偷銷毀1萬3千劑疫苗

更多熱門

相關新聞

開車停機械停車場　轟一聲連人帶車墜下B2

開車停機械停車場　轟一聲連人帶車墜下B2

新北市中和區一處機械停車場，發生汽車墜落意外，駕駛及乘客連人帶車，墜落到地下二樓，造成男駕駛頭部擦傷，警消到場將2人送往雙和醫院救治，現場封鎖停車場進行檢修，詳細事發原因待調查。

你要去哪？半路遭30kg肥豬攔車

你要去哪？半路遭30kg肥豬攔車

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

烘爐地雙屍死因曝！2運將借錢互作保同赴黃泉

烘爐地雙屍死因曝！2運將借錢互作保同赴黃泉

酒空男路邊誤竊車罩包頭…超糗畫面曝光

酒空男路邊誤竊車罩包頭…超糗畫面曝光

關鍵字：

中和烘爐地汽車貸款

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

即／2分2震！5.7強震警報沒響

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

翁立友又被控性騷擾！

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面