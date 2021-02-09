委辦汽車貸款「不付服務費」！鴨霸男撂2人毆債主　衝撞警網還想逃

▲3嫌駕車企圖逃逸，但最終仍遭警方全數逮回。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市中和警方今（9日）凌晨1時33分許接獲通報，位於興南路二段巷弄、往烘爐地的山處涼亭發生一起鬥毆事件，警方立即出動快打部隊共22人到場，並將嫌犯謝男（32歲）、邱男（25歲）、黃男（18歲）3人逮捕，全案依傷害、聚眾、及妨害公務罪嫌送辦。

警方初步調查，謝嫌日前委託被害人許男（47歲）協助申辦汽車貸款，但卻遲遲未繳付服務費，許男為此多次向謝嫌催討，引起謝不滿，故聯繫邱、黃2人邀約許男外出談判債務問題；許男凌晨時分抵達涼亭後，旋即遭到謝嫌夥同邱、黃2人徒手痛毆，民眾發現後立即報警。

▲謝嫌等3人駕車逃跑，過程中還意圖衝撞警方。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報後出動快打警力22人到場，惟趕抵時現場僅剩遭毆的許男1人，3名嫌犯早已駕車逃逸下山，警方立即於巷口進行攔查；謝嫌等人見到警方設下攔檢站追捕後，還拒停、且意圖衝撞警方，現場員警因此朝著車輛右後輪開了一槍，最後該車失控自撞，警方一舉將3嫌全數逮回，後續依傷害、聚眾及妨害公務罪嫌送辦。

▼涉案嫌犯最終被帶回警局依法究辦。（圖／記者陳雕文翻攝）