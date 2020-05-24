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阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路　區內3支線正常營運

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▲阿里山林鐵搶修。（圖／林鐵及文資處提供）

▲阿里山林鐵人員冒雨搶修。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

連日山區豪雨造成阿里山森林鐵路50.3公里處，靠近多林車站附近邊坡土石滑落，導致列車無法通行，23日先行復駛嘉義至奮起湖站，並於下午5時完成土石清理工作。

▲阿里山林鐵搶修。（圖／林鐵及文資處提供）

▲豪雨後林鐵泥濘不堪，阿里山林鐵人員冒雨搶修。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

阿里山林鐵及文資處表示，24日路線巡檢及列車試運轉均正常，25日將恢復行駛嘉義至十字路車站。另外，阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木3支線，均正常營運。

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