阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路　區內3支線正常營運

嘉義縣山區近日豪雨不斷，台18線阿里山公路路段除零星落石，並無特殊狀況依舊全線通車。不過，嘉169線石棹往達邦福山部落28K靠近明隧道，卻出現落石坍方邊坡土石滑落埋沒路面，交通一度中斷。轄管單位阿里山鄉公所已派出元搶修，預計9點後搶通。另阿里山森林鐵路也因預測雨量達停駛標準，22日本線(嘉義-十字路)及阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3支線各班次列車預警性停駛。