嘉169線近明隧道土石坍方　林鐵本線祝山、神木、沼平3支線也停駛

▲嘉169線土石坍方，一度交通中斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區近日豪雨不斷，台18線阿里山公路路段除零星落石，並無特殊狀況依舊全線通車。不過，嘉169線石棹往達邦福山部落28K靠近明隧道，卻出現落石坍方邊坡土石滑落埋沒路面，交通一度中斷。轄管單位阿里山鄉公所已派出元搶修，預計9點後搶通。另阿里山森林鐵路也因預測雨量達停駛標準，22日本線(嘉義-十字路)及阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3支線各班次列車預警性停駛。

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▲明隧道口仍有零星落石。（圖／讀者提供）

阿里山工務段針對台18線沿途零星落石已進行全面清查，目前行車狀況順暢，對於易坍方路段，也已加派人員巡視。此外，嘉169線石棹往達邦福山部落28K靠近明隧道，卻出現落石坍方邊坡土石滑落埋沒路面，交通中斷；阿里山鄉公所也已派人進行搶修。

▲山區豪雨影響阿里山林鐵22日本線(嘉義-十字路)及阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3支線各班次列車預警性停駛。（圖／記者翁伊森翻攝）

另依據中央氣象局5月21日預報，嘉義市及嘉義縣山區5月22日累積雨量將達到200-400mm以上，阿里山林鐵停駛標準(200mm/日)，22日本線(嘉義-十字路)及阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3支線各班次列車預警性停駛，並視實際天候狀況及路線巡檢情形，另行公告復駛時間。

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