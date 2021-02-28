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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開引擎蓋驚見「40cm肥鼠」！修車師傅尖叫逃跑　影片曝光

▲▼MINI方向盤卡死 掀開引擎蓋驚見40cm巨鼠 男技師嚇到破音狂奔。（圖／翻攝自微博）

▲師傅嚇到一邊尖叫一邊逃離現場。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸網路上最近流傳一支影片，內容是一名駕駛因為發現車子方向盤故障，請人把轎車拉到保養廠進行維修，不料修車師傅才剛打開引擎蓋，就看見引擎上方有一隻約40公分、重4斤（2公斤）的大老鼠，嚇到一邊尖叫一邊逃離現場，最後還是找來不怕老鼠的師傅，花了約30分鐘才把老鼠抓住。

綜合大陸媒體報導，影片發生地點在大陸江蘇省鹽城，一間汽車保養廠24日收到一輛轎車要進行維修，不料修車師傅才剛剛把引擎蓋打開，一隻約40公分、重4斤（2公斤）的老鼠就出現在眼前。

▲▼MINI方向盤卡死 掀開引擎蓋驚見40cm巨鼠 男技師嚇到破音狂奔。（圖／翻攝自微博）

▲老鼠約2公斤重。（圖／翻攝自微博）

影片可以看見，一名師傅轉頭看見老鼠後，一邊大聲喊叫一邊往後退，負責打開引擎蓋的師傅聽見聲音，也馬上發現老鼠正在眼前爬行，嚇得快步往空曠的地方逃跑，最後還是找來不怕老鼠的師傅，花了約30分鐘才把老鼠抓住。

其他網友看了影片後紛紛笑說「看2名師傅的反應，還以為是300公斤老虎」、「晚上燒烤有貨了」、「老鼠胖到臉都變形了」、「太誇張了 好大隻」、「嚇死人了」、「我有同事就是這樣，什麼都不怕，就怕老鼠。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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