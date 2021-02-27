從零底子到流利　六信高中僑生專班華語文測驗通過率百分之百

▲台南市六信高中僑生專班學生，在華語老師培訓後，這學期全數通過教育部華語文能力測驗，成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六信高中僑生專班學生，初到台灣，大部分的華語都是「有聽沒有懂」的程度，在受過本校華語老師培訓後，這學期全數通過教育部華語文能力測驗，成績斐然。

六信高中校長表示，本校僑生大多來自馬來西亞、印尼、越南以及柬埔寨等地，除了馬來西亞的學生原本華語文能力較佳外，其餘的學生，在來到台灣之前，幾乎沒有華語文的底子，來到六信高中就讀之後，加強學習，慢慢累積實力，現在都能流利地使用華語文與人溝通，甚至還學會說台語。

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為了加強本校僑生的華語能力，除了開設生動之多樣化華語課程與辦理體驗活動外，再以生活情境引導學生學習華語文，學校定期舉辦中文歌曲歌唱、華文寫作及朗讀比賽等，讓學生從多元方式學習華語，使其具備華語聽、說、讀、寫能力，進而認識台灣文化；在職場實習上則鼓勵學生，與同事、客人多交流，透過實際運用可以讓華語文能力進步神速。

在考照前，依學生不同的語言能力，取樣試題讓學生練習華語測驗。協助學生瞭解測驗方式及應試技巧，經過多次反覆練習，參與的54位同學皆通過測驗，好消息傳回學生的僑居地，當地的師長們覺得很高興，也對學生未來能留在台灣讀書或工作，充滿信心。



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