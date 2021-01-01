跨年遊艇趴1落水：禍首「20瓶香檳」　26僑生各出2300花3萬租船

記者邱中岳／台北報導

北市26名印尼僑生在元旦凌晨2時許承租遊艇，其中1名印尼籍男僑生落水，警消目前仍持續在河面上搜索，包含落水男大生，船上連同工作人員約有28人，同行學生則表示，每個人繳2千3百元，花3萬租船還買20多支香檳上船。

警方調查，19歲的林姓印尼籍僑生，就讀台中科技大學，在元旦凌晨2時許，與25名友人在大稻埕碼頭搭遊艇，在元旦凌晨5時許從後方甲板翻落水中，船上2名工作人員獲悉緊急報警。

▲26名外籍僑生租遊艇跨年，1印尼籍男大生不慎落水搶救。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，26名大學生來自不同學校，全部都是印尼來台就讀的大學生，主要來自桃園、台中的學校，參與的學生也透露，當時受朋友邀約舉辦跨年聯誼，現場都是印尼的僑生在場。

參與學生則表示，當時每個人收2千3百元費用，原本大家都不認識，是到相場才認識其他同為印尼籍的僑生，全程都是大家一起討論規劃，並沒有所謂的主辦人統籌。

▲1名印尼男大生不慎落水搶救中，目擊者表示，他走到後方甲板作勢要吐，疑因此不慎落水。（圖／記者邱中岳攝）

參與的印尼籍男子初步向警方表示，當天花了3萬1千多元，剩下多收的2萬多元則是拿去買了20多支香檳酒，直到上船後才開始喝香檳聯誼，恐因暈船加上喝酒才會想吐，不慎從後甲板落水。

北市府公共運輸處王姓課長則表示，依照規定，駕駛員有必要要求乘客穿救生衣，但因在內河風浪相對穩定沒有很湍急，所以不會強制要求，至於船上工作人員，依規定要求要2人，所以船公司初步並無違反相關規定。