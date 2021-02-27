「買一樓送馬路」！騎士停車竟被住戶驅趕：兒子回來要停

▲停車被住戶衝出驅趕，她氣炸「買一樓送馬路。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友25日晚間騎車要到親戚家，繞了一陣子好不容易在巷子找到停車位，結果車位旁一樓的住戶卻突然衝出來阻止，用水桶佔據空位並指稱「等等兒子回來車要停的」，請她去找別的位置停車，讓她聽了非常生氣「空地又沒有紅線，大家都可以停吧」，雙方一度發生口角衝突。

原PO在爆料公社表示，她25日晚間到前往親戚家辦事，把車子停車親戚家對面，一間公寓外「沒有紅線」的空地，就在她把機車停好的下一秒，公寓一樓住戶就衝出來阻止，對方先問她「是否住在這裡的住戶」，接著以「空位是要留給即將下班的兒子停的」，要她把機車停到其他地方。

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雙方一度發生口角衝突，她強調「只要是空地，沒有紅線，大家都可以停吧」、「到底為什麼不能停，空位又不是你專屬的，每個人都可以停吧」，一樓住戶則堅持「旁邊有那麼多位子，為什麼一定要停這裡」，氣得她決定報警處理。

警方到場後，也告訴一樓住戶「巷弄間位置任何人皆可停，如果無法接受任何人停放，可申請畫紅線處理」，但住戶只是一直跳針「她可以停別處，為什麼一定要停『我們』的位子」，她讓直呼「實在不懂對方佔地為王是怎樣。」

其他網友看了紛紛表示，「大概有9成9的人，認為自己家門口就是自己的啦，不意外」、「跟我家隔壁一樣，他們能停，別人就不能停」、「真的很多這種住一樓的，就獨佔外面位置，我家樓下的也是，自己家一台汽車停著，平常就花盆栽放置佔據。」

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