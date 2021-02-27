北返車潮明湧現「14地雷路段」曝光！國5恐塞到深夜11點

▲明日國道14路段易壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

明天是228和平紀念日連假第二天，交通部高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等14路段。

高公局預估，明日國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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▲2/28國疏運措施一覽。（圖／高公局）

高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

明日國道相關疏導措施包括0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時國5南港系統南向入口高乘載、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲2/28國道交通量預估。（圖／高公局）

2/28國道重點易壅塞路段一覽

國1

⚫南向

8-12 時楊梅-新竹系統(5 倍)

10-13 時彰化系統-埔鹽系統(3 倍)

⚫北向

10-12 時圓山-大華系統(4 倍)

16-21 時新竹系統-竹北 (4 倍)

15-20 時南屯-后里(4 倍)

14-20 時西螺-埔鹽系統 (4 倍)

國3

⚫南向

9-12 時三鶯-關西(4 倍)

10-13 時烏日-霧峰系統(4 倍)

⚫北向

16-20 時關西-大溪 (4 倍)

16-20 時霧峰系統-霧峰(3 倍)

16-20 時竹山-中興(3 倍)

國5

⚫南向

6-16 時南港系統-坪林(5 倍)

⚫北向

11-23時宜蘭-坪林(7 倍)

國6

⚫西向

16-19 時 舊正-霧峰系統(3 倍)