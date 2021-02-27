　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北返車潮明湧現「14地雷路段」曝光！國5恐塞到深夜11點

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明日國道14路段易壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

明天是228和平紀念日連假第二天，交通部高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等14路段。

高公局預估，明日國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲2/28國疏運措施一覽。（圖／高公局）

高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

明日國道相關疏導措施包括0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時國5南港系統南向入口高乘載、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

▲2/28國道交通量預估。（圖／高公局）

2/28國道重點易壅塞路段一覽

國1
⚫南向
8-12 時楊梅-新竹系統(5 倍)
10-13 時彰化系統-埔鹽系統(3 倍)
⚫北向
10-12 時圓山-大華系統(4 倍)
16-21 時新竹系統-竹北 (4 倍)
15-20 時南屯-后里(4 倍)
14-20 時西螺-埔鹽系統 (4 倍)

國3
⚫南向
9-12 時三鶯-關西(4 倍)
10-13 時烏日-霧峰系統(4 倍)
⚫北向
16-20 時關西-大溪 (4 倍)
16-20 時霧峰系統-霧峰(3 倍)
16-20 時竹山-中興(3 倍)

國5
⚫南向
6-16 時南港系統-坪林(5 倍)
⚫北向
11-23時宜蘭-坪林(7 倍)

國6
⚫西向
16-19 時 舊正-霧峰系統(3 倍)

ET快訊
西門町遭路人嗆渣：不要復出了！　羅志祥傻住「差點哭出來」
林志穎告別吳孟達哭了！　悲慟憶「他29年前最大恩情」
吳孟達「最後一次露面」畫面曝光　無奈曝近況：好像就要走了
中彈畫面曝光！嘉義通緝犯「拒捕衝撞」　警急開3槍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣鳳梨遭陸封殺　農委會要求展開雙邊技術性談話

新冠疫苗增2類人可打！10大接種對象估不超過1500萬人

北返車潮明湧現「14地雷路段」曝光！國5恐塞到深夜11點

吳孟達病逝！肝癌5大症狀要注意　出現1個已經是末期

吳孟達癌逝！7年前就「立下遺囑」　曾兩度遇劫...差點截肢

新冠疫苗2對象可自費接種！指揮中心曝釋出時間點：5月以後

最強綠葉！吳孟達「演什麼像什麼」　粉絲齊指1角色：非浪得虛名

連假剩2天都是好天氣！明晨防14度低溫　下周「2次變天」時間點曝

1天內台灣鳳梨預購衝1600噸！高鐵、義美等10家企業都下單

才10點16分「卻扯蓋10:31」　車主氣炸！網神邏輯嗆計較...結局吃癟了

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

台灣鳳梨遭陸封殺　農委會要求展開雙邊技術性談話

新冠疫苗增2類人可打！10大接種對象估不超過1500萬人

北返車潮明湧現「14地雷路段」曝光！國5恐塞到深夜11點

吳孟達病逝！肝癌5大症狀要注意　出現1個已經是末期

吳孟達癌逝！7年前就「立下遺囑」　曾兩度遇劫...差點截肢

新冠疫苗2對象可自費接種！指揮中心曝釋出時間點：5月以後

最強綠葉！吳孟達「演什麼像什麼」　粉絲齊指1角色：非浪得虛名

連假剩2天都是好天氣！明晨防14度低溫　下周「2次變天」時間點曝

1天內台灣鳳梨預購衝1600噸！高鐵、義美等10家企業都下單

才10點16分「卻扯蓋10:31」　車主氣炸！網神邏輯嗆計較...結局吃癟了

吳孟達驟逝為何感傷？網揭「關鍵原因」：覺得自己老了

「一日北高」流程曝光！柯文哲28日凌晨騎鐵馬　中途北返參加228

黃明志慟別吳孟達：願意相信我　揭他拍片「片酬卻不高」真相

黃安也搶快亂傳吳孟達病逝　田啟文轟「讓人不舒服」：動機是什麼

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板　3樓高墜氣墊彈落地送醫

里德轟炸43分聯盟新紀錄！　領航猿106比98賞攻城獅5連敗

吳孟達肝癌病逝！　台中警局局長緬懷：再見了，永遠的刑事組之虎

熬夜黑眼圈、細紋找上門！睡前做按摩6步驟　就能擁有潤娥小鹿眼

經營跨縣市賣淫團！彰化民代之子百萬交保　嫖客完事可上網評分

爽嗑炸雞…油鍋超黑狂冒煙！營養師曝「5線索」辨別：壞了別再吃

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

生活熱門新聞

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

館長霸氣砸50萬買爆鳳梨：不要欺負台灣人！

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

安鈞璨「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

女提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下

逼外送員爬6樓！3大袋重量曝　路人試拿崩潰

林志穎快看！　特斯拉「都市傳說」原因找到了

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

熬夜不傷肝！醫揭爆肝真正原因　死亡率瞬飆

高中妹破處片遭網狠酸！本尊高EQ回應了

沒年終尾牙！28元薪資入帳」！OL妹氣提離職

更多熱門

相關新聞

國5車潮變多了！湖口車速20km

國5車潮變多了！湖口車速20km

今天是228連假第一天，北台灣一早就出現出遊車潮，部分路段車速不到40公里。交通部高公局研判下午可能會出現車多路段為國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林等。

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

國道「6大路段」　上午壅塞車多

國道「6大路段」　上午壅塞車多

國1彰化段大貨車追撞聯結車！駕駛夾全毀車頭內

國1彰化段大貨車追撞聯結車！駕駛夾全毀車頭內

228連假首日國道紫爆　國五意外順暢

228連假首日國道紫爆　國五意外順暢

關鍵字：

國道塞車

讀者迴響

熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

快訊／吳孟達罹肝癌病逝…享壽70歲！

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面