6萬分紅變100元　「天下第一村」爆發擠兌危機　

▲江蘇「華西村」因為鋼鐵業成為中國最富裕的村之一，擁有「天下第一村」美名。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

大陸「天下第一村」華西村日前傳出負債400億人民幣，有村民又爆料，村裡出現大排長龍擠兌人潮，疑似辦理財務方面的手續。據了解，起因是華西集團入股分紅從30%變為0.5%，說好的6萬元分紅變成100元。由於情況原因不明，引起村民恐慌，冒雨排隊兌付。

華西村隸屬江蘇省江陰市華士鎮，在老書記吳仁寶的領導下發展輝煌，以鋼鐵工業為主要產業支柱和財富來源，村民一起集體發財，幾乎家家有豪車、豪宅，2008年華西村鋼鐵企業的成績達到頂峰。但2008年以來，華西村鋼鐵企業的成績呈一路下滑趨勢。

▲ 華西村出現擠兌危機。（圖／翻攝 封面新聞）

據《封面新聞》報導指出，網友爆出「天下第一村」華西村某廣場人群冒雨排長隊，疑似辦理財務方面的手續。網友質疑華西村遭「擠兌」，資金出現問題。

村民李先生稱，這起事件得從2018年說起，當時有許多村民入股江蘇華西集團公司20萬元（單位：人民幣，同下），入股憑證上寫著，期限三年，分紅30%。李先生說，「這種形式持續多年，由於高額利息，當時許多村民都入了股，也有的是期限一年分紅5%。」

報導指出，不知道從哪來消息，傳出華西村利息縮水。從2月24號下午開始，搶著兌付的人取到的分紅從30%變成了0.5%，換算當時入股20萬元，三年後利息從6萬元只剩下100元。為何華西集團入股分紅從30%變為0.5%，負責人沒有說明元讚，村民擔心投資虧本，冒雨排隊兌付。

針對華西村資金危機，華西村黨委發言人回應，視頻內容屬實，外面的引資款到期兌付，因坊間傳言引起「擠兌」，華西資金充足，兌付沒問題。儘管華西村幹部一直澄清謠言，村民依然堅持領回本金和少許利息。