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富豪爸訓練6歲兒打工換錢！下場慘了...變「超小氣」2元棒棒糖好貴

▲▼ 四川父母訓練幼子「打工換錢」 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲6歲的豆豆在工廠貼標籤 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都一對家境富裕的父母希望以打工換酬的方式，讓6歲兒子豆豆（化名）樹立正確的金錢觀，然而事情卻變得極端，兒子對錢變得異常執著，消費觀越來越小氣，連5毛錢（人民幣，下同，約新台幣2元）的棒棒糖都說太貴，令他們相當無奈。

綜合陸媒報導，甘姓男子24日表示，因大女兒花錢大手打錢，一年投放在其身上的開銷就高達40、50萬元，為了避免小兒子也如此，於是在豆豆2歲時就與妻子約定，要從小教育兒子節約，譬如一個星期只能買一個東西，價格不能高於30元。

▲▼ 四川父母訓練幼子「打工換錢」 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲豆豆會用紙筆記下當天的工作量 。（圖／翻攝自紅星新聞）

考慮到做家務是義務，夫妻二人於是決定，讓6歲的豆豆去工廠貼標籤，報酬計件發放，「和別的工人一樣，1分錢一張，你自己賺零花錢。」

在父母引導下，豆豆從大年初二開始，便和其他工人一同為包裝袋貼標籤，每次工作1小時以上，一天能貼700到800張，他還會用筆在紙上記下當天的工作量。10多天下來，豆豆賺了幾十元，花了一部分後還剩45元（約新台幣200元）。

然而讓甘男始料未及的是，豆豆不但沒有樹立起正確的金錢觀，反而出現了一些「偏差」，不管是電影院一盒15元的爆米花，還是5毛錢的棒棒糖，他都覺得太貴了，「15塊錢的爆米花太貴我能理解，畢竟佔了他三分一資產，起碼要工作2天才賺到。可是棒棒糖只要5毛錢啊！」

甘男表示，自己坐擁2家工廠，家庭條件還是不錯的，沒想到兒子連一個5毛錢的棒棒糖都不捨得買，自己一雙兒女在金錢觀上正向著完成相反的兩個方向發展。

如今，豆豆的金錢觀似乎有波及他人的趨勢，前不久看到媽媽要去燙頭髮，他就一直勸其不要去，說幾百元太貴了。甘男無奈表示，「以前只有花自己錢的時候，他會計算價格高低，現在別人花錢，他也會干涉。」

▲▼ 四川父母訓練幼子「打工換錢」 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲豆豆父親PO網求助 。（圖／翻攝自紅星新聞）

甘男無奈PO網求助，「這個咋辦，大家有沒有好的辦法？」對此有網友認為，豆豆「從小就懂理財非常棒」，不過大部分人還是認為其過於節約，家長應該進行一定的引導。

有網友指出，「漲點工資，1毛錢一張，他就不會這樣想了。畢竟他現在貼50張才能買得起一個棒棒糖，沒辦法不覺得貴」、「也可以是階梯式的，10張多少錢，20張多少錢」、「孩子應該是感覺到賺錢好辛苦，所以對自己的勞動成果很珍惜。可以培養孩子利用辛苦賺到的錢，做一些小投資，讓賺錢更容易，就會慢慢改變他對錢的觀念」。

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