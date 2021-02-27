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連假限定東部客運優惠又來了　北花來回400元、高東650元

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲連假搭北花線客運享優惠。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

228和平紀念日連假登場！交通部公路總局推出多項公共運輸優惠措施，搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠，搭車到東部也可享票價與租車優惠。

公路總局表示，228連假前往宜花東地區的民眾可享眾多優惠，搭乘北花國道客運可享來回票400元優惠，「【0999】高鐵左營站-台東轉運站」公路客運直達臨時路線，亦提供單程優惠票價350元，來回票650元優惠。

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民眾抵達東部地區之後，持客運票證更可享在地有腳租賃優惠，除租車優惠外，回程可再享最高折抵客運票價200元優惠。

▲▼北花線客運。（圖／記者賴文萱攝）

▲公總呼籲用路人多利用大眾運輸。（圖／記者賴文萱攝）

在公路交通方面，公路總局預估228連假車潮，觀光旅遊車潮將集中於2月27日至3月1日上午，返回工作地車潮則預計集中於2月28日晚間起至3月1日。

公路總局研判，省道易壅塞路段包含地區之主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段等、銜接高速公路之路段，如台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

還有重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

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