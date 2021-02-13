初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

▲北花客運祭來回車票400元優惠，春節期間限定加碼4人同行1人免費。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局在初二至初四期間，推出東部限定加碼優惠，針對要前往宜蘭、花蓮及台東地區遊玩，並使用台灣好行在地體驗行程套票或於當地住宿的民眾，凡4人持來回票搭乘「台北往返宜蘭」、「台北往返花蓮」國道客運或「高雄台東直達臨時路線」前往者，即可享1人國道客運票價免費優待。

此外，回程搭乘北宜、北花國道客運或高東直達臨時路線時，只要檢具台灣好行套票證明、當地合法飯店或旅宿業住宿證明可再折抵200元。但本項優惠不與在地有腳租賃回程客運票價優惠（汽車200元、機車100元）重複抵退，民眾可擇優適用。

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▲北花客運祭來回車票400元優惠，春節期間限定加碼4人同行1人免費。（圖／記者賴文萱攝）

以北花線國道客運為例，來回票為每人400元，如果4人同行並在花蓮地區住宿，可折抵1人來回票價400元，回程再持住宿證明可再折抵200元，亦即4個人以1,000元即可搭乘北花線往返台北、花蓮。

再以高雄─台東直達臨時路線為例，來回票為每人650元，如果4人同行並在台東地區住宿，可折抵1人來回票價650元。回程再持住宿證明可再折抵200元，亦即4個人以1,750元即可搭乘高東線往返高雄、台東。

另為因應疫情，公路總局除督導業者定時消毒之外，也請民眾配合中央流行疫情指揮中心指示，進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車期間，應確實戴口罩，當鄰近不特定對象均有戴口罩，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

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