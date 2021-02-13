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立馬衝花蓮！春節「北花客運」優惠攻略　單人超狂來回只要250元

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運祭來回車票400元優惠，春節期間限定加碼4人同行1人免費，憑住宿等證明可再折200元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假去哪玩？公路總局在初二至初四期間，推出東部限定加碼優惠，北花線國道客運原本來回票為每人400元，搭配4人同行1人免費，等同1人來回只要300元。如果還在花蓮住宿，憑證明還可折抵200元，等同4個人只要花1000元就可往返台北、花蓮，享每人搭車來回250元超狂優惠。

公路總局針對要前往宜蘭、花蓮及台東地區遊玩，並使用台灣好行在地體驗行程套票或於當地住宿的民眾，凡4人持來回票搭乘「台北往返宜蘭」、「台北往返花蓮」國道客運或「高雄台東直達臨時路線」前往者，即可享1人國道客運票價免費優待。

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北花線國道客運原先連假來回票，優惠為每人400元，如果搭配「4人同行，1人免費」方案，4人來回車資僅要1200元，每人來回300元。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運祭來回車票400元優惠，春節期間限定加碼4人同行1人免費。（圖／記者賴文萱攝）

最省錢方法為使用「4人同行，1人免費」，回程再搭配檢具台灣好行套票證明、當地合法飯店或旅宿業住宿證明可再折抵200元；或者也可搭配在地有腳租賃回程客運票價優惠（汽車200元、機車100元）。

根據試算，「4人同行，1人免費」方案，4人來回車資僅要1200元，回程再持住宿證明可多折抵200元，亦即4個人以1,000元即可搭乘北花線往返台北、花蓮，每人來回車資僅要250元。

為因應疫情，公路總局除督導業者定時消毒之外，也請民眾配合中央流行疫情指揮中心指示，進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車期間，應確實戴口罩，當鄰近不特定對象均有戴口罩，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

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