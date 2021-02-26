新北市交通局台南取經　體驗自駕巴士參訪智慧交通施政成果

▲新北市政府交通局26日由鍾鳴時局長率隊參訪台南市，體驗自駕巴士、參訪智慧交通施政成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市政府交通局26日由鍾鳴時局長率隊參訪台南市「自動駕駛公車」、「大台南智慧交通中心」及「智慧停車中心」等智慧交通施政成果，與台南市政府交通局政策交流，互相期勉創造智慧、便捷、效率的交通環境。

台南市交通局局長王銘德表示，在黃偉哲市長對智慧交通政策的大力支持下，交通局和理立系統公司合作的自動駕駛公車已經進入一般道路載客測試階段，2月份辦理6場次試乘活動場場客滿，新北市在淡水亦有推動智駕巴士計畫，顯示自駕技術已成為顯學，在國內各地遍地開花。

交通局長王銘德指出，公共運輸是自駕技術最能獲得實際應用的場域，南北兩地的道路條件、車型、營運型態也互有異同，透過本次交流學習，能汲取彼此經驗，相當難得。

此外，新北市政府交通局亦參觀「智慧停車雲端數據中心」，該中心搭配交通局佈建5500席地磁、2000席智慧路邊停車柱等物聯網相關設備與技術，即時將路邊及路外停車資訊整合分析，可預測及應用於城市交通治理，並為民眾帶來更多元停車資訊服務。

新北市政府交通局也前往「大台南智慧交通中心」，瞭解涵蓋交通五大系統（交通控制、公共運輸、停車管理、運具共享及雲端平台）的整合平台，就科技和資通訊在交通管理的應用進行充分且深入的交流討論。

新北市政府交通局局長鍾鳴時表示，智慧停車管理系統的建置，能有效減少民眾尋找車位的時間、降低車輛繞駛所造成的交通壅塞問題，進而達到節能減碳的環保目標；智慧交通中心可掌握道路、公共運輸的服務狀況，即時作出應變、下達指令，讓交通更順暢，本次參訪獲益良多，也歡迎台南市日後至新北市參訪，彼此學習精進，提供更好的運輸服務。



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