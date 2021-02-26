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慧眼看天下／元宵節美台同樂 加州財政部長拜晚年

▲▼ 馬世雲連線。（圖／慧眼看天下）
新聞節目中心／綜合報導

有越來越多的華裔人士在美國政壇大放異彩，這些在美國政壇各執牛耳的優秀菁英，有不少是女性，《慧眼看天下》非常榮幸能邀請到加州財政部長馬世雲做越洋連線訪問。馬世雲2002年就闖蕩美國政壇，擔任過舊金山市市議員、加州亞裔居民最多的第十二區州眾議員、出任過州眾議院多數黨領袖，還擔任過議長，現在是加州財政部長的她，在華人區是非常知名的優秀女性，提及她的家世背景跟很多在美國的華人相似，但也有顯赫的地方，她的祖父馬鉁，是中華民國的陸軍中將，是抗日名將，也是昆明第一任市長，不過她的祖父在她出生前已經辭世，所以打小她是跟著父母親在唐人街居住，由外公外婆帶大，所以會說粵語，孩提時代還能聽得懂外婆那邊的方言潮州話，但是現在已經聽不懂了。當知道要接受主持人黃寶慧的訪問時，馬世雲非常認真的跟同事學了幾句拜年的吉祥話，這對只會說「你好」的她是個小挑戰，可是她表現得非常好。

▲▼連線馬世雲。（圖／慧眼看天下）

女性難出頭天 亞裔女性出頭天更難?
雖然祖父出身軍旅又擔任過昆明市長，但馬世雲的父母親可從小都沒指望過自己的孩子將來能從政，所以馬世雲打小就被教育成要會「德智體群美」五育均衡發展的女孩就好，所以她不僅會彈鋼琴、吹長笛和打鼓，還會四項運動，這對台灣父母親來說，馬世雲絕對是個很典型的好孩子模範，但是出了社會開始工作之後，馬世雲覺得有些地方怪怪的。

因為她服務的公司裡，沒有女性擔任高級管理的職位，連有色人種都很少，也許是血液裡承襲了祖父願意為人犧牲、奉獻的基因，馬世雲開始思索自己能做什麼？該怎麼做？終於在28歲踏上從政的路途。

對女性來說，要在一個白人至上的社會裡站上一席之地，這是相當不容易的事，因為男女不平權這件事存在於世界上許多角落，為了替女性跟少數族群發聲，馬世雲是美國政壇上少見很拼的華裔女性政治家，因為這種拼命性格，讓她跟一起長大的好朋友、現任美國副總統賀錦麗，在從政早期，就聯手做過不少好事，這兩個好朋友知道女性要在美國政壇出頭天不容易，更遑論其他族裔的女性，所以兩個人在參選路上總是互相扶持，這次看到賀錦麗成功挑戰副總統的位置，對其他族裔的女性來說是非常有激勵作用的，對她本人也是。

等待疫情好轉 將組團拜訪亞洲
美國加州經濟規模超越英國，是全球第5大經濟體，每年稅收可以超過2兆美元，而掌握財政大權的馬世雲，平時的工作量之大可想而知，這幾年討論度很高的主權財富基金，身為加州財政部長的馬世雲自然也是操盤手，不僅投資地方建設，帶動就業，還發行公債，為州政府累積財富，是個名符其實的招財寶。

但是馬世雲對國際招商也是很有一套自己的見解，現在加州是許多亞州國際大企業進駐美國最愛選擇落腳的地方，馬世雲表示，企業選擇加州不單單是因為它是最大州，亞洲人數最多的州，更重要的，是加州提供完善的投資環境，讓企業在加州賓至如歸，言談間，可以看出馬世雲有多熱愛跟自豪自己的工作。

不過這一年受限新冠疫情的影響，無法在加州境內舉行大型活動，也不能出國進行城市交流，對馬世雲來說，能多一點休息時間反而也是難得的放鬆，這段時間她跟多數的人一樣選擇用追劇的方式來打發時間，而看劇也是她現在陪伴父親最常從事的親子休閒娛樂，最近她追的韓劇是由李昇基和秀智演出的「vagabond」和金牌編劇金銀淑的作品《陽光先生》。

未來等待疫情舒緩，馬世雲表示會組團造訪亞州，會不會訪問韓國目前尚不清楚，倒是最快從疫情中調整腳步復甦後的中國大陸和近期跟美國關係越來越緊密的印度，可能都是這位加州財政部長今年會選擇造訪的地區，至於有沒有訪台計畫，從最近拜登針對供應鏈的對外發言來看，或許今年下半年台灣也有可能迎來這位嘉賓，為美台合作締造更多機會。更多精彩內容，敬請鎖定3月6日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▲▼訪問馬世雲。（圖／慧眼看天下）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。  

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