美越來越討厭中國！好感度驟降13%創新低　台灣表現亮眼居世界第8

▲拜登（左）2月曾多次宣布，他準備與中國競爭，反擊中國政府的濫用權力和脅迫行為，因此美國人越來越討厭中國的情感或許將成為其外交政策的助力。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國民調機構蓋洛普（Gallup）在3月1日發布最新民調指出，美國人對中國與俄羅斯的好感度已降至歷史低點，今年這兩個國家的好感度僅剩20%與22%。蓋洛普認為，其中的主因與新冠肺炎和駭客攻擊有關。台灣與這些國家的表現相比而言亮眼得多，好感度高達72%，在世界排名中位居第8。

據蓋洛普2月3日至18日進行的民調顯示，美國人對中國的好感度從一年前的33%，驟降13個百分點，來到20%的歷史新低。這是蓋洛普自1979年進行民調以來，美國人對中國印象最壞的一次，甚至超越了1989年天安門事件後的支持率。相反，對中國持負面看法的美國人則高達79%。

蓋洛普認為，中國好感度直線下滑的主因與新冠肺炎有關。大部分的美國人認為，新冠病毒源於中國，因此在武漢爆發新冠疫情至WHO宣布疫情成為全球大流行前，美國人對中國的好感度就下跌了8個百分點。在疫情肆虐全球，並讓美國淪為疫情重災區後，中國的好感度又再一次急速下滑。

Americans’ favorable rating of China drops 13 percentage points to record low 20%. https://t.co/pLFY1K23qW — GallupNews (@GallupNews) March 1, 2021

美國《新聞周刊》還表示，除了疫情的原因以外，中國在新疆、香港、西藏等地侵犯人權的行為以及中國最近在印度邊境和南海動作頻頻，也引發美國人的憤怒與不滿。這項調查結果也與美國各地最近針對亞裔美國人的仇恨犯罪率增加吻合。

此外，美國人也有越來越討厭俄羅斯的趨勢。相較於一年前28%的好感度而言，美國人對俄羅斯的好感度下降了6個百分點，達到22%，另外也有77%的人對這個國家持負面看法。美國情報機構認為，好感度下降的原因或許和俄羅斯最近在美國進行廣泛網絡攻擊有關。

與其他國家相比，台灣的表現則亮眼得多，美國人對台灣的好感度高達72%，僅有24%的人對台灣持負面看法，讓台灣在好感度的世界排名中躍上第8名的位置。

美國總統拜登在2月曾多次宣布，他準備與世界第2大經濟體中國競爭，反擊中國政府的濫用權力和脅迫行為。外媒認為，中國和俄羅斯是拜登政府外交政策中較具挑戰性的國家，因此目前的民調可能反映，拜登的外交任務會因為全民有著一致的共識而變得容易一些。

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