畢業＝就業　東森自然美捐美容用品與宜蘭聖母專校攜手培育人才

▲東森自然美助美容教育 攜手宜蘭聖母專校建教合作。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲東森新零售總經理紀坤傑（左）26日代表東森自然美，捐贈宜蘭聖母醫護專校逾30萬元的專業美容用品，供學生實習之用，由許壬榮校長(右)親自代表接受。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

東森自然美近年來獲頒國家品質標章認證、國家生技醫療品質獎，並拿下台灣精品獎、玉山獎、傑出企業金峰獎等，且為培育專業人才，與宜蘭聖母醫護管理專科學校產學合作，26日東森新零售總經理紀坤傑等人捐贈校方價值逾30萬的專業美容用品，供學生實習之用，未來另還將提供學生清寒獎助學金，培育更多人才並發揮所長。

▲▼東森自然美攜手天主教聖母醫護管理專科學校為美容教育紮根，校方充滿感謝。

近年來，東森自然美為提供顧客頂級體驗，已將所屬的直營店升級為美甲、美睫、美髮、美容的全方位複合店。另為培育專業人才，東森自然美與宜蘭聖母護專，進行產學合作，除了提供學生實習機會，26日並捐贈校方價值逾30萬的高級精油、麗膚水、清潔乳等專業美容用品，提供給學生技術練習，期許學生未來與職場無縫接軌。

捐贈儀式，由東森新零售總經理紀坤傑、東森自然美直營店業務總監何曉琪與校方舉行捐贈儀式，未來還將提供學生清寒獎助學金。紀坤傑表示，東森自然美期許成為美妝生技產業的標竿，而今（2021）年目標要展店100間，需要更多專業人才，因此期待透過產學合作，培育更多優秀人才，也讓學生畢業後都能發揮所長。

紀坤傑說，聖母專校化妝品應用與管理科有幾位畢業校友在東森自然美集團內表現均非常亮眼，因此決定與學校更進一步進行合作，共同培育優質的美容專業人才，更期許未來有更多的聖母專校畢業學生進入東森自然美服務，共同開創美麗人生。

聖母醫護管理專科學校化妝品應用與管理科，為東部地區技專院中第一所完全以五專學制而成立的化妝品專業教育系科。妝管科設立宗旨，在於培養學生成為優秀的「彩妝造型」、「醫學美容」、「化妝品科技」專業人才。為了落實技術職業教育以實用技術為主的教學，今（2021）年起與東森自然美集團進行產學合作，學生未來可在東森自然美相關企業進行專業實習，並將學校所學融入職場實用技術，提高學生職場就業的能力。

▲▼東森新零售總經理紀坤傑(上圖中）、東森自然美直營店業務總監何曉琪（上圖左）與校長許壬榮(上圖右)共同舉行捐贈儀式。

教務主任馬志明博士指出，一般美容業界提供學校實習名額較少，學生缺少實際技術訓練，很感謝東森自然美提供機會，未來學生到了四、五年級就有機會到自然美實習，畢業之後甚至有機會優先錄取成為正職美容師，這樣的深度合作機會，實在難得。

東森自然美直營店業務總監何曉琪也表示，東森自然美跟一般外界建教合作不同，並非把學生當成工讀生，而是提供給學生正職員工的機會，只要受訓五週通過，就能進入直營店，經店長考核通過，就等於是專職的美容師，東森自然美重視人才培育，因此把實習生當成正職員工來培養，希望讓學生畢業等於就業，如此一來，也能補足美容產業人才的缺乏，對企業、學校及學生是三贏的做法。