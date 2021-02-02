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社會 社會焦點 保障人權

離岸風電業控漁民涉詐領、強制罪　9人1至10萬交保

▲雲林地檢署接偵辦雲林離岸風電詐領、強制罪，昨日由中部打犯罪中心帶回21名漁民偵辦，其中12人請回，另有9人分別以1至10萬元金額交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署接偵辦雲林離岸風電詐領、強制罪，昨日由中部打犯罪中心帶回21名漁民偵辦，其中12人請回，另有9人分別以1至10萬元金額交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署接獲中打通報，立案由檢察官黃立夫指揮政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、行政院海洋委員會海巡署艦隊分局第十三海巡隊及雲林縣警察局組成專案小組，偵辦雲林離岸風電詐領、強制罪，昨（1）日由中部打犯罪中心帶回21名漁民偵辦，其中12人請回，另有9人分別以1至10萬元金額交保。

德商達德能源集團於2020年8月間向內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心指訴，因興建雲林地區離岸風力發電工程，已與雲林地區漁會成立協商平台取得補償方案共識；卻有部分漁民團體以將拋流刺網破壞施工警示座標及號召船隊發動海上抗爭等方式，私下向該集團索討特別補償金，而涉有強制、詐欺取財等罪嫌。

立案由檢察官黃立夫指揮組成專案小組，就假藉工程施工影響漁民生計為由，謊報漁網遭絞網，而向達德公司詐得每人數萬元至數十萬元不等金額之賠償金者，詳為蒐證後，於昨天2月1日持臺灣雲林地方法院核發之搜索票及本署檢察官核發之拘票，執行搜索、扣押及逮捕李姓漁民等21人，經檢察官複訊後，認其涉嫌詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中9人以1萬元至10萬元不等金額交保，另12人請回。

▲雲林地檢署接偵辦雲林離岸風電詐領、強制罪，昨日由中部打犯罪中心帶回21名漁民偵辦，其中12人請回，另有9人分別以1至10萬元金額交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2020年7月雲林離岸風力發電廠施工作業傳出工程船與漁船對峙，海巡隊立即出動巡防艇居中警戒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

財團法人環境權保障基金會台中辦公室主任鍾瀚樞徹夜陪伴漁民接受偵訊，鍾瀚樞表示，漁民們經徹夜折騰身心疲憊，大嘆被指控罪行都是「子虛烏有，真是無妄之災」將在整理心情後表達心聲，有信心經司法調查後，還漁民清白。

達德公司承攬雲林離岸風電工程，在該海域作業漁民不滿工程侵犯捕漁權，漁網甚至被工程絞壞，無法作業，去年7、8月間曾數度發動海上抗爭，最後由經濟部能源局出面協調，雙方就絞網費、誤工費達成和解，但傳出疑有漁民沒出海也領取賠償情事。達德公司表示，提告是為了避免有人趁隙得利而沒有保護到真正權益者，也希望藉此釐清絞網實際情形，保護漁民和工作船雙方作業權益。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，達德公司去年8月提告有漁民以流刺網破壞施工警示座標及號召船隊發動海上抗爭等方式，私下向該集團索討特別補償金，涉有強制、詐欺取財等罪嫌，雲林地檢署展開調查。經調查，部分漁民就假藉工程施工影響漁民生計為由，謊報漁網遭絞網，向達德公司詐得每人數萬元至數十萬元不等金額之賠償金者，昨天進行執行搜索、扣押及逮捕作為。

▲雲林地檢署接偵辦雲林離岸風電詐領、強制罪，昨日由中部打犯罪中心帶回21名漁民偵辦，其中12人請回，另有9人分別以1至10萬元金額交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲漁民2020年7月前往雲林縣府陳情，舉証施工單位施工破壞生態及漁具。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）
 


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