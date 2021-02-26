「老婆7年肥到82kg」人夫痛譙4大罪狀：想放生！網反罵：你要負責

▲老婆體重飆到82公斤，讓原PO好苦惱！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「如果老婆太懶，有方法可治？」一名人夫訴苦，從交往到結婚，小倆口牽手共度15年，無奈老婆懶惰成性，幾乎足不出戶也不工作，體重整個爆肥29公斤，至今兩人也無性生活，讓原PO崩潰不已，「好想放生...這想法越來越強烈...」。

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，結婚7年來沒有生兒育女，但老婆婚後身材大走鐘，原本身材162cm、53kg，如今胖到82kg，讓原PO相當介意，然而試圖勸誡老婆去運動，起初總是隨口敷衍，後期變惱羞成怒，老婆反罵原PO「開始嫌棄我了？」

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不僅如此，原PO對於老婆越來越邋遢，怨念達到滿點，決定怒譙四大罪狀，包括「不愛做家事，什麼都是我下班回家再做」、「不愛出門，覺得到處都人擠人，從來不過節日（除過年之外）」、「不愛打扮，從年輕到現在，都素顏一路到底」。

最後一點則是性生活，原PO一臉委屈直呼，婚前交往長達8年，每次床上運動，老婆總是不耐煩催促「好了沒？好了沒？」婚後，老婆更是厭倦性事，「結婚第一年後就不需要我了...」。

此外，老婆都賴在家裡，因此沒朋友也沒同事，每當原PO要外出聚餐唱歌時，老婆總會抱怨「幹嘛不帶我去？」結果兩人一同出席聚餐時，老婆卻活在自己世界，「都在旁邊滑手機，也不參加個話題？」

▲網友刷新三觀！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）



對此，原PO的心徹底累了，「好想放生，這想法越來越強烈...」討拍文曝光後，網友紛紛看傻回應，「這些勇氣是誰給的」、「哪天她開始減肥愛漂亮了，你又要擔心了」、「去找個小三他就會不一樣了」、「沒小孩就離婚吧」、「她除了體重變了，其他沒變，而你變了」、「價值觀不同不要勉強，能改變她的只有離婚」、「這個老婆有什麼功能存在」。

另有網友認真回應，「可能身心有狀況，憂鬱傾向」、「這樣的她都7年，你還是沒有放手，其實你也很愛她啊」、「跟廢人有什兩樣，你真利害」、「交往8年+結婚7年=15年，我相信～這是真愛」、「您要負責到底，因為您寵壞她了」。